Todo lo que se conoce de Fly2Galicia: la trayectoria de su fundador, su sede, la aerolínea rumana y los vínculos con Israel

Después del entusiasmo inicial por el anuncio de sus 8 destinos directos y billetes desde 19,99 euros, todo lo que gira alrededor de "Fly2Galicia" suma cada día nuevos interrogantes en lugar de certezas. La anunciada nueva aerolínea para el aeropuerto de Lavacolla será finalmente un mero turoperador que comercializará los vuelos en wet lease por parte de FLYYO. Pero las actividades de esta aerolínea rumana con una importante relación con Israel, la colaboración del Concello de Santiago o la solvencia de la misma a corto y medio plazo han ido a más.

La figura de su CEO y promotor, Gueorgui Iavorov Popov, era desconocida hasta hace unos meses en Galicia. En su perfil en la red social X se definía hasta esta primavera como un «tripulante de cabina, viajero sin límites, goloso sin vergüenza y estudiante», una biografía que ha cambiado acorde a su nuevo rol de CEO de la flamante aerolínea para definirse como «emprendedor de la aviación».

Tal y como figura en su perfil de LinkedIn cuenta con una dilatada trayectoria en este sector, aunque como tripulante de cabina en ciudades como Londres, Múnich, Barcelona o Madrid. Aerolíneas chárter como Germania, Iberojet, Marabu o Comlux, o de bajo coste como Transavia y Norwegian fueron algunos de sus empleos antes de convertirse en dueño y responsable de ventas de Spain Transfer, una compañía para traslados en vehículos privados a los aeropuertos de Barcelona y Alicante que en sus primeros seis meses registró más de 2.500 usuarios, una quincena al día de media.

Antigua biografía de X de Gueorgui Iavorov Popov, fundador de Fly33Galicia / FdV

No es la primera vez que Iavorov promete una conectividad así. En febrero de 2022 constituyó su primera empresa, Alpha Tour Europe, con la que había anunciado la venta inminente de billetes desde Palma de Mallorca a Stuttgart, Colonia, Düsseldorf y Berlín para abril de ese mismo año. El precio, desde 57,86 euros, incluía las tasas para un avión que realmente no existía. La empresa tenía su sede social en un edificio de viviendas del Prat de Llobregat. Desde su constitución el 24 de febrero de 2022 no se realizó ninguna inscripción ni se presentaron cuentas que acreditasen actividad.

Este jueves 20 de agosto el portal digital ARAGÓN HOY desvelaba que Iavorov Popov arrastraba una deuda de 60.000 euros por esa iniciativa. El alquiler de un avión de Air Horizont para sustituir una aeronave averiada derivó en un pleito legal todavía sin resolver. «Vamos a informar a la otra compañía aérea a la que presuntamente también se le debe dinero para que valore si emprende las acciones legales que Air Horizont va a reactivar», indicaban las mismas fuentes, retratando que su importe a pagar sería aún mayor.

Un euro de capital social, un coworking y un avión de 18 años

Este modus operandi se ha replicado en el caso de Aviation and Mobility Services Group S.L., sociedad inscrita en el Registro Mercantil el pasado 29 de enero, con sede en el espacio de coworking Campus Stellae ubicado en el número 3 de la Praza da Quintana. Su capital social es el mínimo legal exigido, con una unidad de euro, y Xunta y Concello han negado que hayan aportado fondos públicos.

En su entrevista en Radio Galicia el martes 18 su fundador apuntó a que se crearían 25 puestos de trabajo directos y que, de haber demanda, basarían un segundo avión en abril para abrir nuevos destinos desde Santiago. Al mismo tiempo, no descartaba futuros planes de expansión desde Alvedro y Lavacolla.

Diapositiva creada por Fly2Galicia con los destinos a los que conectará Santiago. / CedIda

Por lo de pronto comenzará utilizando alguno de los A320 en propiedad de FLYYO; la aerolínea rumana que utilizará en régimen de ACMI y que ha solicitado los slots en diversos aeropuertos europeos. Estas aeronaves cuentan con una edad media de 18 años y presentarán una ajustada rotación todos los días de la semana. Actualmente su base de operaciones se concentra en Tel Aviv.

Con excepción de los sábados (9 horas) y domingos (6 horas y media), superarán las 12 horas de jornada ininterrumpida para cubrir las 17 frecuencias semanales a los ocho destinos anunciados: Bruselas, Praga, Múnich, Venecia, Milán, Alicante (la única con tres), Zaragoza y Granada. Los casi 7.000 kilómetros por jornada sin un avión de repuesto en Lavacolla igualan a los que suelen realizar los mismos modelos en otras aerolíneas, aunque éstas cuentan con una flota mayor de respaldo. En cualquier caso, Iavorov Popov ha garantizado que habría otras chárter cubriendo posibles incidencias.

Desde 2023 FLYYO está dirigida por Ziv Mayberg, miembro de una familia judeoucraniana con experiencia en el sector. Una investigación de Al Jazeera publicada en diciembre de 2025 identificó un avión registrado a nombre de la aerolínea rumana entre los utilizados para trasladar fuera de Gaza a ciudadanos palestinos. El medio documentó además otros vuelos operados por la compañía desde aeropuertos israelíes con destino a distintos países. Estos habrían pagado unos 2.000 euros por una «emigración voluntaria» que, en ciudades como Johannesburgo, se realizó sin todos los trámites del control de pasaportes.

Página web con erratas y cuentas parodia

Su presentación en sociedad ha agitado el debate público de todas las formas posibles. No solo en los grupos municipales la corporación compostelana, donde quienes sostienen al gobierno de Goretti Sanmartín han reclamado los expedientes sobre los meses de trabajo conjunto. También la sociedad civil ha comentado su flamante página web, el único portal donde es posible lograr sus billetes ya que todavía no figura en Skyscanner ni Google Flights.

En ella aparecían erratas en algunos epígrafes sobre sus destinos, destacando la «tradicion y modernised» de 'Minich'. A su vez, el mapa compartido en todos sus perfiles con sus conexiones aéreas ubicaba erróneamente algunas ciudades y presentaba a Sicilia unida a la península Itálica, así como otras malformaciones geográficas propias de un documento realizado con Inteligencia Artificial sin revisar.

La retranca alrededor de esta iniciativa llegó a tal punto que en X (antiguo Twitter) se creó la cuenta parodia "Voa2Galcia", «una aerolínea no afiliada a Xoel López» según sus creadores y que volaría a puntos como Albacete, Chernobyl o Amberes con el comandante Miro Pereira como CEO.

Por el momento aún faltan más de 3 meses para que la compañía despegue de forma real, aunque todo apunta a que dependerá del ritmo de venta de billetes para las rutas. Mientras tanto, su actividad sigue captando la atención política y mediática.