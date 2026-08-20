La Xunta confirma en Lugo el primer caso de vaca contagiada por lengua azul del serotipo 3 este año

La Consellería do Medio Rural ha confirmado el primer caso de lengua azul del serotipo 3 en la provincia de Lugo en 2026, tras detectarse un bovino infectado en una explotación del municipio de Chantada.

El positivo, confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), ha sido comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria.

Se trata del cuarto foco notificado este año en Galicia y convierte a Lugo, después de A Coruña, en la segunda provincia gallega en la que se ha constatado circulación de los serotipos 3 y 8.

El serotipo 8 ya había sido detectado en territorio lucense en julio. Por el momento, no se ha confirmado circulación del virus en Ourense ni en Pontevedra.

El caso de Chantada fue localizado mediante vigilancia pasiva, después de que el titular de la explotación comunicase la sospecha a los servicios veterinarios oficiales. La Xunta recuerda que los ganaderos están obligados a notificar cualquier signo compatible con la enfermedad.

Aunque desde 2025 ya no existe en España un programa general de erradicación con vacunación obligatoria, Medio Rural mantiene su recomendación de vacunar voluntariamente a bovinos y ovinos.

La Consellería continúa distribuyendo gratuitamente vacunas frente al serotipo 4 para ambas especies y frente a los serotipos 3 y 8 para el ganado ovino, más susceptible de presentar síntomas graves.

La lengua azul afecta exclusivamente a rumiantes y se transmite por la picadura de mosquitos del género Culicoides. No afecta a las personas ni supone riesgo alguno por el consumo de carne o leche de animales afectados.