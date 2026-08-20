La Xunta activa una lista extra para cubrir vacantes de jefes de brigada en plena campaña de incendios

La Xunta busca ampliar la bolsa de profesionales disponibles para cubrir vacantes en el servicio de extinción de incendios en pleno período de alto riesgo. La Consellería de Medio Rural acaba de abrir el procedimiento para elaborar listas complementarias de bomberos forestales jefes de brigada que podrán ser utilizadas para realizar contrataciones o nombramientos temporales cuando no haya candidatos disponibles en las listas ordinarias del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF).

La medida llega un año después de la grave ola de incendios del verano de 2025, cuando las dificultades para cubrir puestos en el operativo provocaron una fuerte polémica entre la Xunta y los representantes de los trabajadores. Los sindicatos denunciaron que estaban vacantes unas 200 plazas.

La falta de efectivos se convirtió así en uno de los focos de controversia durante una campaña excepcionalmente dura. La oleada de agosto terminó arrasando cerca de 100.000 hectáreas, según las estimaciones manejadas entonces por la Xunta, y convirtió 2025 en el año con mayor superficie quemada en Galicia en lo que iba de siglo.

Este verano Medio Rural dispone de una herramienta que no existía en la campaña anterior. El Decreto 40/2026, aprobado en mayo, modificó la normativa de contratación temporal de la Xunta para incorporar medidas extraordinarias destinadas específicamente al SPIF y agilizar la cobertura de puestos. Entre ellas figura la posibilidad de confeccionar estas listas complementarias, que tienen carácter subsidiario: pueden prepararse incluso antes de que se agoten las bolsas ordinarias, aunque solo podrán utilizarse cuando no haya personas disponibles en estas últimas.

La Consellería pone ahora en práctica este mecanismo para los jefes de brigada, uno de los puestos de responsabilidad del dispositivo. Podrán solicitar su incorporación las personas que participaron por el turno de acceso libre en el proceso selectivo para la escala técnica del SPIF, especialidad de bombero forestal jefe de brigada, cuyas puntuaciones fueron publicadas en el DOG el pasado 13 de agosto. Quedan excluidos quienes ya figuren en las listas ordinarias de contratación de esa especialidad o estén trabajando actualmente en puestos vinculados al servicio.

El objetivo, según explica Medio Rural, es sumar nuevos candidatos disponibles sin duplicar a profesionales que ya pueden ser llamados por las vías habituales. Los interesados podrán presentar la solicitud hasta el próximo 24 de agosto, inclusive, a través de una solicitud electrónica genérica en la sede de la Xunta. Cada aspirante deberá escoger una única provincia para formar parte de la lista.

Una prueba física en septiembre

Una vez cerrado el plazo, Medio Rural publicará las listas provisionales y los aspirantes tendrán que superar una prueba de aptitud física durante la primera semana de septiembre en Santiago. Se trata del denominado Field Test: deberán recorrer 3.200 metros en terreno llano cargando 11 kilos a la espalda en un máximo de 30 minutos.

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Antes tendrán que presentar un certificado médico oficial o un informe sobre su estado de salud, para lo que dispondrán hasta el 1 de septiembre. Tras la realización de las pruebas y la resolución de las posibles alegaciones, la Consellería publicará las listas definitivas que podrán emplearse para atender necesidades temporales de personal durante el período de riesgo de incendios.