Ojo a las garrapatas: los casos de Lyme crecen un 26% en Galicia en un año

El Lyme acelera en Galicia y los últimos datos dejan poco margen para hablar de un repunte puntual. Se han registrado 321 en dos años.

Además, en 2024 se registraron 125 casos, lo que representa 26 más que los 99 contabilizados un año antes, un salto del 26,3% en solo doce meses. Pero la subida viene de más atrás: entre 2014 y 2024, la incidencia aumentó a un ritmo medio del 12,28% anual, según el último Boletín Epidemiolóxico de Galicia de la Dirección Xeral de Saúde Pública. La infección transmitida por garrapatas consolida así una tendencia ascendente que ya dura una década.

La fotografía es ahora más completa porque Sanidade ha cruzado por primera vez de forma sistemática los registros de Atención Primaria con los de hospitalización.

Entre 2022 y 2024 se identificaron 321 casos, y casi ocho de cada diez —el 79,4%— figuraban únicamente en los sistemas de Primaria. O, lo que es lo mismo, solo el 20,6% correspondía a pacientes ingresados. El dato ayuda a explicar por qué limitar la vigilancia a los hospitales dejaría fuera una parte sustancial de la enfermedad, especialmente los cuadros detectados en fases tempranas.

El perfil cambia, sin embargo, cuando la infección obliga a ingresar.

12% de casos derivan en una meningitis de Lyme

De los 66 episodios hospitalarios analizados, la mitad presentaba afectación neurológica: un 12,1% correspondía a meningitis de Lyme y otro 37,9% a otros trastornos neurológicos. Casi otro 45% de las altas carecía, además, de una manifestación clínica especificada, una limitación que los propios autores señalan a la hora de interpretar el peso real de cada forma de la enfermedad.

El mapa gallego del Lyme tampoco es uniforme. Lugo aparece muy por encima del resto, con una incidencia ajustada próxima a 19 casos por 100.000 habitantes y año, frente a 1,11 en Pontevedra: una tasa unas 17 veces mayor. A Coruña se sitúa en 2,55 y Ourense, en 1,97.

La brecha se agranda todavía más al bajar a escala comarcal. A Fonsagrada alcanza 242,6 casos por 100.000 habitantes y año, seguida por Meira, Os Ancares, A Mariña Oriental y Terra Chá. La mayor parte de las áreas con incidencias elevadas se concentra así en el interior y nordeste lucense, con excepciones como Ortegal y Eume, en A Coruña, o Terra de Caldelas, en Ourense.

Y esa concentración territorial introduce una paradoja. La vigilancia entomológica detecta la garrapata Ixodes ricinus, principal vector de la infección, en numerosos municipios de Galicia. Es decir, las garrapatas están ampliamente extendidas, pero los casos humanos de Lyme se concentran en zonas muy concretas. Salud Pública advierte por ello de que la mera presencia del vector no permite traducir automáticamente un territorio en riesgo humano equivalente.

Semanas o meses tras la picadura

El calendario también marca diferencias. Los diagnósticos en Atención Primaria comienzan a crecer en primavera y alcanzan sus máximos durante el verano. Junio y agosto destacan como los meses con más casos, con un descenso en julio y un nuevo repunte en agosto. Los ingresos hospitalarios, en cambio, se distribuyen de forma más estable a lo largo del año, algo compatible con cuadros que pueden aparecer semanas o meses después de la picadura.

Agosto es, por tanto, uno de los momentos de mayor actividad epidemiológica registrada. Pero el aumento del Lyme en Galicia ya no responde solo a un pico estacional.