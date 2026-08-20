La lluvia regresa a Galicia y frena el calor extremo de los últimos días

La lluvia ha vuelto. Después de días marcados por el calor intenso, el cielo despejado y temperaturas que llegaron a superar los 40 grados en el interior, Galicia ha amanecido este jueves con un escenario casi opuesto: nubes, ambiente mucho más fresco y precipitaciones en distintos puntos de la comunidad.

El cambio ya se ha dejado sentir desde primera hora, especialmente en el norte. Según los datos acumulados de la red de estaciones de MeteoGalicia, Guitiriz-Mirador, en el municipio de Vilalba, era el punto más lluvioso de Galicia a media mañana con 8,5 litros por metro cuadrado. Le seguían Pedro Murias, en Ribadeo, con 7,6; Sambreixo, en Guitiriz, con 7; Vilamor, en Mondoñedo, con 5,6; y Corno do Boi, en Friol, con 5,4 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones no se han limitado a Lugo. La lluvia también ha hecho acto de presencia este jueves en Vigo, dentro de un giro meteorológico que ha devuelto a buena parte de Galicia una estampa mucho más atlántica en pleno agosto.

Y no solo ha cambiado el aspecto del cielo. El desplome de los termómetros es uno de los grandes protagonistas de la jornada. Galicia venía de soportar varias tardes de calor muy intenso, con registros de hasta 42 grados en puntos de Ourense, pero la entrada de aire más fresco y húmedo impulsada por vientos del norte y noroeste ha cortado de raíz ese episodio.

Vuelve la lluvia a Vigo tras la ola de calor. / José Lores

¿Ha venido la lluvia para quedarse?

La pregunta ahora es cuánto durará este regreso de las precipitaciones. Y todo apunta a que este jueves no será un episodio completamente aislado, aunque tampoco se espera lluvia constante durante los próximos días.

El viernes continuará la influencia del viento del norte. Las nubes seguirán siendo abundantes en las provincias de Lugo y A Coruña, donde podrán producirse precipitaciones débiles y puntuales, mientras que hacia el sur se abrirán más claros. Las temperaturas continuarán contenidas y lejos del calor de comienzos de semana.

El fin de semana podría añadir un nuevo ingrediente. Una borrasca situada al oeste de Portugal aumentará la inestabilidad, especialmente a medida que avance el domingo. El resultado será un fin de semana con una sensación térmica muy diferente a la de hace apenas unos días: más nubes, ambiente fresco y máximas claramente inferiores a las que acompañaron al reciente episodio cálido.

Una semana más húmeda de lo habitual

Y la tendencia podría prolongarse más allá del domingo. La predicción subestacional de AEMET elaborada esta semana sitúa a Galicia, entre el 24 y el 30 de agosto, con precipitaciones por encima de los valores habituales para estas fechas.

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Sí supone, en cambio, un cambio claro respecto al patrón seco y extremadamente cálido de las últimas jornadas. Así que la lluvia que este jueves ha vuelto a mojar Galicia puede no haber llegado para quedarse todos los días, pero tampoco parece una simple visitante de unas horas.