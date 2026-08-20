Incendios y sequía en Galicia, en directo | Evolución de la sequía, incendios forestales y olas de calor en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por tres frentes de riesgo: la sequía, las olas de calor y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás, Xermade o O Riós han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

Aunque Galicia parece resistir por ahora a los fuegos el caballo de batalla está en otro punto: la sequía. Además los episodio de calor extremo dejan registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Paula Pérez GRES, VILA DE CRUCES. BAJO CAUDAL RIO ULLA A SU PASO POR LAS INSUAS ILLAS DE GRES SEQUIA LLUVIAS VERANO / BERNABE/JAVIER LALIN / FDV Los ríos gallegos se secan: el 80 por ciento de las estaciones registra un caudal por debajo de sus valores normales Galicia es el país de los mil ríos, pero la mayoría de ellos ahora se están secando. Casi ocho de cada diez estaciones de aforo instaladas en los cauces fluviales registran niveles por debajo de los valores normales. Y el 19 por ciento sufre una sequía extrema. Esto se explica por la falta de precipitaciones —desde mayo apenas ha llovido— pero también por las elevadas temperaturas que están provocando que el agua se esté evaporando rápidamente. Los datos los ha recopilado el investigador de la Misión Biológica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC) Dominic Royé, que ha desarrollado un mapa interactivo cruzando la información de las redes de estaciones de aforo con Copernicus —el programa europeo de observación y monitorización de la Tierra—. Se mide el caudal medio diario y se compara con la media histórica en esa misma estación y ese mismo día. Según el grado de variación, clasifica los ríos en función de la gravedad de la sequía que sufren. Lee la información completa aquí

Beniu Soluciones El trigo emerge sobre las cenizas de un «megaincendio» en Galicia La siembra aérea con drones de más de 120 millones de semillas en montes quemados de Ourense ensaya esta herramienta para frenar la erosión en las laderas más inaccesibles mientras se recupera la vegetación natural. Defienden el potencial de este método para la restauración de emergencia en otros concellos y comunidades. Lee la noticia completa aquí.

Antonio Pinacho Una columna de humo en el monte de Traspielas en el momento de iniciarse el incendio. / FdV Un amplio despliegue de medios intenta sofocar un incendio en Fornelos de Montes Un incendio forestal en la parroquia de Traspielas, en Fornelos de Montes, ha movilizado este miércoles un amplio dispositivo en el que participan dos helicópteros y dos aviones, apoyados por tierra por tres camiones motobombas para tratar de sofocar las llamas. El fuego se inició poco después de las ocho y media de la tarde en una zona de monte y en las tareas de extinción participan además de los medios aéreos y terrestres citados anteriormente, cuatro brigadas, dos agentes forestales y un técnico del servicio contra incendios de la Xunta. Lee la noticia completa aquí.

Gabino Porto Claudio y Yolanda sobre un cortafuegos que salvó una casa deshabitada propiedad de unos familiares. | ANXO GUTIÉRREZ La noche más larga de Nogueira El incendio forestal que asoló durante una tarde y una noche los montes del noroeste de Ponteareas quedará como una historia de éxito de los medios de extinción gracias al despliegue de efectivos y a una dirección impecable por parte de los técnicos. A pocos kilómetros, en la localidad portuguesa de Monção, otro incendio se había vuelto incontrolable este martes e inundaba de humo la comarca del Condado. Vecinos y vecinas de Nogueira, Cristiñade y Santa María de Salceda estuvieron pendientes durante toda la noche de la evolución de un incendio con gran capacidad destructiva que los medios de extinción lograron frenar. Lee la noticia completa aquí.

Ángel Graña Captación del agua de Lalín en el Pozo Negro. / Bernabé Lalín activa un plan de emergencia de abastecimiento de agua por la reducción crítica en los niveles de los depósitos El Concello de Lalín ha activado el plan de emergencia de su sistema de abastecimiento de agua tras registrarse una reducción crítica en los niveles de los depósitos municipales. Un consumo desmedido durante la tarde-noche del martes, estimado por la empresa concesionaria en más de 1.500 metros cúbicos por encima de lo habitual, ha provocado cortes en el suministro en varias zonas rurales y en la parte alta del casco urbano. Ante esta situación, el Gobierno local ha puesto en marcha un paquete de medidas urgentes que incluye la reducción de la presión en la red, el reparto de agua embotellada en cuatro puntos del centro, la suspensión de actividades de gran consumo y el transporte de agua a los depósitos mediante camiones cisterna. Lee la noticia completa aquí

Neli Pillado Un bocata de seis lonchas de chorizo recibido por bomberos forestales tras una jornada de extinción este verano. Bomberos forestales de Galicia denuncian la precariedad del avituallamiento en incendios Un bocadillo, una bebida isotónica o refresco y una botella de agua de litro y medio. Es lo que reciben los bomberos forestales de Galicia cuando la jornada de lucha contra un incendio se prolonga el tiempo suficiente para que no les dé tiempo a regresar a la base para almorzar o cenar, según corresponda. «Moitas veces ese bocata é dunha calidade lamentable», asegura el nigranés Xan Lois Cabreira, uno de los trabajadores del SPIF (Servizo de Protección e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia), que promueve una recogida de firmas entre la plantilla, «tanto laborais como funcionarios» para exigir a la Xunta una mejora en el avituallamiento, o bien el cobro de media dieta (17 euros) cuando la jornada frente al fuego se prolonga, en casos de incendios de situación 2. La petición irá dirigida a la Consellería de Medio Rural y al diretor xeral de Defensa do Monte, indican, para que tomen nota de la precariedad de la situación «ante o contínuos anos de ausencia dun protocolo e un avituallamento de mínima calidade». Lee la noticia completa aquí

Gabino Porto Incendio en Ponteareas / Anxo Gutiérrez Estabilizado el incendio forestal de Ponteareas después de arrasar unas 60 hectáreas El incendio forestal declarado en la tarde de ayer en la parroquia de Cristiñade, en Ponteareas, ha quedado estabilizado este miércoles a primera hora después de quemar una superficie estimada de 60 hectáreas. El fuego se concentró en una zona de amplia masa forestal poblada principalmente por eucaliptos. Las llamas se iniciaron después de las 17.30 horas en el barrio de Urcela y obligó a movilizar un importante dispositivo de extinción. El operativo trabajó durante la tarde para contener el frente, que pasadas las 19.00 horas avanzaba en dirección a la parroquia de Nogueira. Pincha en este enlace para leer la noticia completa

Neli Pillado Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira Los comuneros que plantan agua en el monte ¿Cuántos miles de veces se ha escuchado en los últimos días en Galicia la frase «con lo que ha llovido este invierno» en las conversaciones sobre la sequía? ¿O comentarios del tipo «cómo es posible que las administraciones sigan sin tomar medidas cuando cada año pasa lo mismo»? Y se seguirán oyendo con toda probabilidad. En Couso, parroquia del municipio de Gondomar, los vecinos han decidido que es mejor prevenir y tienen en marcha dos proyectos para plantar agua. Como lo leen. Todos los detalles, aquí

Lucila González El Concello de Ourense estrenará el primer refugio climático urbano de Galicia La ciudad de Ourense tendrá su primer refugio climático en la avenida Otero Pedrayo, aunque la actuación solo alcanzará a uno de los lados de la vía. La Xunta y el Concello iniciaron este martes unas obras presupuestadas en 340.000 euros que permitirán incorporar arbolado, jardineras, zonas verdes y espacios de descanso en una de las áreas de la ciudad más transitadas y más expuestas al sol. La intervención, con un plazo de ejecución de tres meses, pretende reducir en torno a tres grados la temperatura superficial de la zona. La arteria ourensana se convertirá así en el laboratorio urbano de una experiencia piloto que la Xunta pretende trasladar después a otras ciudades y villas gallegas con una metodología desarrollada junto a la Universidade de Vigo para localizar las llamadas islas de calor y determinar dónde resulta más necesario actuar. En Ourense, el objetivo será comprobar sobre el terreno hasta qué punto la introducción de árboles, vegetación y sombra permite rebajar el impacto de las altas temperaturas. Lee la información completa aquí