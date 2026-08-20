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Hartazgo de los vecinos de Santiago ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»

La asociación de vecinos Fonseca denuncia la «dificultad» para moverse ante las largas colas para acceder estos días a la Catedral y exige a las autoridades «medidas efectivas» también para los grandes grupos de peregrinos

Colas interminables para entrar en la Catedral de Santiago.

Colas interminables para entrar en la Catedral de Santiago. / Antonio Hernández

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Lorena Rey

Santiago

Las largas colas para acceder a la Catedral en varios días de este mes de agosto provocan enfados entre los vecinos del casco histórico de Santiago de Compostela al dificultarles su día a día. «Esas colas dificultan que poidamos movernos pola nosa cidade os que vivimos aquí», denuncia Roberto Almuíña, presidenta da Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, quien asegura que «tampouco me parece que sexa un bo trato para os que nos visitan estar unha hora e media con temperaturas tan altas baixo ao sol».

Almuíña reconoce que es una situación que lleva ya años sucediendo, pero, sin embargo, «ninguén actúa». Considera que el Concello, la Xunta y la Catedral deben sentarse y «tomar unha medida que sexa efectiva dende o día seguinte». Le llama la atención que no exista en la actualidad un sistema que controle el acceso al templo. «Din que o están preparando pero pasan os anos e non se propón nada», comenta.

A las colas se suma también el horario de entrada a la zona vieja de los furgones con las mochilas de los peregrinos, establecido entre las 12 y las 14 horas, coincidiendo con el momento en el que hay más personas esperando para acceder a la Catedral.

A ello se suman los grandes grupos de peregrinos, «pechando as rúas sen deixar pasar á xente». De esta manera, ve necesario que se les den «instrucións claras» y no consentir que esto suceda. Una situación que afecta especialmente a los vecinos que tienen que pasar por la praza do Obradoiro, donde «moitas veces hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade».

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Al no actuar al respecto, asegura que «non se pensa na cidade nin nos cidadáns». Sin ningún tipo de medidas, Almuíña cree que lo que terminará sucediendo es que «o turista non veña a Santiago».

Fuente: El Correo Gallego

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