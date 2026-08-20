Galicia suma repetidores en Bachillerato y lidera el incremento en España

La nueva ley educativa consagró la repetición como una medida de carácter «excepcional», un último recurso cuando todo lo demás falla. «Se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna», recoge la legislación, en relación con el estudiantado de la enseñanza secundaria obligatoria, la ESO. Esa filosofía de la normativa ha coincidido en Galicia, en general, con una reducción sustancial del alumnado repetidor en esa etapa que los últimos datos del Gobierno ratifican.

Sin embargo, el alumnado de Bachillerato gallego ha dado un traspié y los datos del último curso analizado sitúan no solo a Galicia entre las cuatro únicas comunidades que han registrado un incremento en el porcentaje de repetidores con respecto al ejercicio previo, sino también a la cabeza en crecimiento interanual.

Así lo evidencian los datos publicados por el Ministerio de Educación relativos al curso 2024-2025, que recogen que el porcentaje de alumnado repetidor en Galicia en Bachillerato, en general, durante el curso 2024-2025 fue del 3,9 por ciento, un 18 por ciento más que el 3,3 por ciento registrado un año antes. Si se comparan centros públicos y privados, los primeros casi triplican la tasa.

Por debajo de la media

Galicia, Aragón, Canarias y País Vasco son las únicas autonomías que sufren aumentos en esa cifra con respecto al curso anterior, pero, con la excepción de Canarias, todas son autonomías que, incluso así, siguen situándose en la mitad inferior del ranking autonómico.

De hecho, Galicia es la octava por la cola y el peso de jóvenes que repiten curso en sus aulas es inferior a la media estatal, situada en un 4,5%. Además, ese 3,9% es el tercer dato más bajo de la serie que facilita el departamento que dirige Milagros Tolón.

En todo caso, cuando se analizan al detalle los datos, queda en evidencia que el curso que concentra el aumento de repetidores es segundo, donde suben un 59% con respecto a un año antes, mientras bajan un 17% en primero.

Hay que tener en cuenta que hay adolescentes que pueden llegar a segundo con dos pendientes de primero, pero tienen que afrontar esa carga extra en un curso que acostumbra a estar orientado a la prueba de acceso a la universidad.

Ese ascenso de repetidores en segundo se produce a pesar de que la normativa vigente contempla que el alumno pueda recuperar las materias pendientes sin repetir todo el curso. Además, las autoridades abrieron la mano al contemplar la posibilidad de que, «excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título» y cumpla, entre otros, requisitos relacionados con la asistencia.

La etapa obligatoria

El alumnado de Bachillerato no es el único en experimentar un repunte de repetidores. En Primaria, el arranque oficial del periplo obligatorio del alumnado por las aulas, también se produce un ligero ascenso, del 1,2% al 1,3%, pero aun así ese 1,3% es el cuarto dato más bajo de la serie. Con la nueva ley, solo se permite la no promoción en 2º, 4º o 6º —y una vez en toda la etapa— y es 2º el que concentra más niños en esa situación. Sí se mantiene la tónica de que el alumnado de centros públicos repite más.

En la ESO, en la que estudian los adolescentes de 12 a 16 años, se confirma esa excepcionalidad que marca la Lomloe, con un descenso en la tasa de repetidores desde el 7,8% al 6,9%. Además, Galicia es la segunda comunidad donde más ha descendido ese indicador.

La evolución favorable del parámetro sitúa el dato de 2024-2025 como el tercero más bajo de la serie y supone una caída de casi un 45 por ciento con respecto al de quince años atrás. Se vuelve a confirmar que en la pública hay más repetidores que en la privada y el curso más afectado es primero, con un 8,9% de casos.