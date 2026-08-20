Forestal
El BNG pide a la Xunta que siga a Andalucía y frene la expansión del eucalipto en Galicia
Los nacionalistas reprochan al PP que Juanma Moreno anuncie medidas para reducir estas masas forestales tras el incendio de Niebla mientras en Galicia rechaza una moratoria indefinida
R. S. C.
El BNG reclama al PP gallego que aplique en Galicia medidas para reducir progresivamente las masas de eucalipto y favorecer la recuperación de especies autóctonas, después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, plantease actuaciones en esta dirección tras el incendio registrado en Niebla, en la provincia de Huelva.
La portavoz de Montes e Industrias Forestales del BNG en el Parlamento gallego, Montse Valcárcel, aprovechó el anuncio realizado desde Andalucía para denunciar lo que considera una contradicción en la política forestal de los populares. «Lo que vale para Andalucía también tiene que valer para Galicia», sostuvo la diputada nacionalista.
Valcárcel contrapuso la posición del Gobierno andaluz con la política seguida por la Xunta y recordó las críticas que su formación viene realizando desde hace años por el avance del eucalipto en el monte gallego. Según señaló, durante los debates parlamentarios sobre esta cuestión la Consellería do Medio Rural llegó a reprochar al BNG su «obsesión con los eucaliptos».
«La nuestra no era una obsesión, era una advertencia», respondió ahora Valcárcel, quien sostiene que la extensión de esta especie tiene consecuencias sobre «el territorio, la biodiversidad, los recursos hídricos y también sobre la propagación de los incendios».
La parlamentaria considera que las medidas planteadas en Andalucía refuerzan las tesis defendidas por el Bloque para modificar el modelo forestal gallego. «Ahora es el propio presidente andaluz del PP quien reconoce la necesidad de reducir estas masas y recuperar especies autóctonas», afirmó.
Altri
El BNG extendió sus críticas al apoyo de la Xunta al proyecto industrial de Altri y cuestionó su relación con el modelo forestal gallego. «El PP no puede presentar aquí como solución el mismo modelo forestal que su propio partido identifica como un problema en Andalucía», manifestó Valcárcel.
La diputada preguntó al PP gallego por qué mantiene su respaldo al eucalipto y a la planta proyectada por Altri mientras desde un Gobierno autonómico dirigido por el mismo partido se plantean actuaciones para disminuir la presencia de esta especie.
Frente al actual modelo, los nacionalistas defienden desde hace años una moratoria indefinida y sin excepciones para nuevas plantaciones de eucalipto, así como la eliminación progresiva de aquellas masas que sean ilegales o que estén situadas en zonas consideradas de especial riesgo.
Entre sus propuestas figura también impedir que superficies ocupadas por pinares o por bosque autóctono sean sustituidas por plantaciones de eucalipto.
El BNG apuesta además por avanzar hacia una mayor diversificación del monte, mediante la creación de mosaicos con distintos usos y la recuperación de especies autóctonas, unas actuaciones que considera necesarias para aumentar la resiliencia de las zonas forestales frente a los incendios.
Valcárcel recordó, en este sentido, que el PP ya rechazó anteriormente en el Parlamento gallego una iniciativa del BNG para convertir en indefinida y sin excepciones la moratoria sobre nuevas plantaciones de eucalipto.
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