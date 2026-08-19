Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en GaliciaCarné de conducirExportaciones GaliciaConexiones desde VigoVigo, puerto de pasoCeltaEntrevista Manuel Ruibal
instagramlinkedin

Empleo público

El PSdeG exige a la Xunta información sobre el abuso de los contratos temporales

Lo hace a raíz de la sentencia del TSXG que obliga a la Administración a indemnizar a una empleada en Vigo por este mismo motivo

El parlamentario socialista, Carlos López Font.

El parlamentario socialista, Carlos López Font. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S. C.

Santiago

Con motivo de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a la Xunta a indemnizar a una trabajadora de terapia ocupacional de Vigo por encadenar contratos temporales durante 15 años, el PSdeG ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a la Administración autonómica información sobre el abuso de la temporalidad.

Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz de Administración Pública del Grupo Socialista, Carlos López Font, que ha reclamado a la Xunta habilitar los mecanismos necesarios de control interno para frenar estas prácticas. Habló de «errores de planificación, abuso masivo y arbitrariedad» en la gestión de los recursos humanos por parte del Ejecutivo autonómico, que, aseguró, somete a su personal funcionario a una situación de «maltrato sistemático» contra las condiciones laborales.

Para los socialistas, esta es tan solo «una muestra más» de una Xunta de Galicia «instalada en el caos, la improvisación», como también ponen de manifiesto los retrasos de años en los concursos de traslados, la coincidencia de procesos selectivos, estabilizaciones, promociones internas y tomas de posesión, el abuso de las comisiones de servicios, inseguridad jurídica, conflictos judiciales «y la incertidumbre que sufren miles de empleados públicos».

Noticias relacionadas y más

Por este motivo, explicó, los socialistas gallegos pedirán a la Xunta que rinda cuentas sobre el abuso de la temporalidad entre sus empleados, afeando al PP usar la función pública como un «laboratorio de improvisación», con personal que encadena contratos durante décadas y un ejército de funcionarios que llevan años esperando por procesos sin resolver.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
  2. La alerta roja por calor se extiende a 67 concellos: llega a las Rías Baixas y a la montaña de Ourense
  3. La universidad pasa factura emocional en Galicia: casi 500 estudiantes piden ayuda psicológica a sus campus en un año
  4. El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia
  5. La Xunta aumenta casi un 20% la ayuda máxima para que las personas con dependencia contraten asistentes personales
  6. La Xunta revisa en masa las concesiones de agua: solo este año tramita la extinción de más de un millar
  7. Facenda intensifica los embargos y recupera 64 millones de impagos de los contribuyentes
  8. El caos en la propiedad y la desconfianza frenan las agrupaciones forestales en Galicia

El PSdeG exige a la Xunta información sobre el abuso de los contratos temporales

El PSdeG exige a la Xunta información sobre el abuso de los contratos temporales

El BNG pide a la Xunta transparencia sobre la revisión masiva de concesiones de agua en Galicia

El BNG pide a la Xunta transparencia sobre la revisión masiva de concesiones de agua en Galicia

La natalidad en Galicia sigue en retroceso, mientras cada vez los gallegos viven más años: un 1,5% menos de fallecimientos y un 3,7% menos de partos

La natalidad en Galicia sigue en retroceso, mientras cada vez los gallegos viven más años: un 1,5% menos de fallecimientos y un 3,7% menos de partos

La Xunta decide qué papeles guardar para siempre y cuáles destruir: del impuesto de sucesiones al IBI

La Xunta decide qué papeles guardar para siempre y cuáles destruir: del impuesto de sucesiones al IBI

El incendio en un vagón de tren obliga a recolocar a los pasajeros que viajaban de A Coruña a Ourense

El incendio en un vagón de tren obliga a recolocar a los pasajeros que viajaban de A Coruña a Ourense

Hasta 15.000 euros para que los jóvenes compren o construyan su casa en el rural gallego: requisitos y cómo pedir la ayuda

Hasta 15.000 euros para que los jóvenes compren o construyan su casa en el rural gallego: requisitos y cómo pedir la ayuda

Sanidade llama a reforzar las donaciones de sangre ante las bajas reservas de los grupos A+, A-, 0+ y 0-

Sanidade llama a reforzar las donaciones de sangre ante las bajas reservas de los grupos A+, A-, 0+ y 0-

DIRECTO | Evolución de los incendios, sequía y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios, sequía y olas de calor en Galicia
Tracking Pixel Contents