Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en GaliciaCarné de conducirExportaciones GaliciaConexiones desde VigoVigo, puerto de pasoCeltaEntrevista Manuel Ruibal
instagramlinkedin

En Directo

Última hora

Incendios y sequía en Galicia, en directo | Evolución de la sequía, incendios forestales y olas de calor en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio

El Concello cortó las duchas de las playas a finales de la semana pasada. | SANTOS ÁLVAREZ

El Concello cortó las duchas de las playas a finales de la semana pasada. | SANTOS ÁLVAREZ / Gonzalo Núñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

Galicia afronta una temporada marcada ya por tres frentes de riesgo: la sequía, las olas de calor y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás, Xermade o O Riós han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

Aunque Galicia parece resistir por ahora a los fuegos el caballo de batalla está en otro punto: la sequía. Además los episodio de calor extremo dejan registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
  2. La alerta roja por calor se extiende a 67 concellos: llega a las Rías Baixas y a la montaña de Ourense
  3. Galicia vuelve a alcanzar esta semana los 40 ºC: una cuarentena de concellos en alerta naranja
  4. La Xunta aumenta casi un 20% la ayuda máxima para que las personas con dependencia contraten asistentes personales
  5. La Xunta revisa en masa las concesiones de agua: solo este año tramita la extinción de más de un millar
  6. Facenda intensifica los embargos y recupera 64 millones de impagos de los contribuyentes
  7. El caos en la propiedad y la desconfianza frenan las agrupaciones forestales en Galicia
  8. Galicia confirma ya tres casos de sarampión, todos relacionados con una primera infección «probablemente» importada

DIRECTO | Evolución de los incendios, sequía y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios, sequía y olas de calor en Galicia

Sancionan a la Xunta con 3,5 millones de euros por los auxiliares de conversación: el Gobierno gallego anuncia que recurrirá y pide al Estado que la pague

Sancionan a la Xunta con 3,5 millones de euros por los auxiliares de conversación: el Gobierno gallego anuncia que recurrirá y pide al Estado que la pague

El calor nocturno rompe récords en Galicia: las mínimas medias son 1,2 ºC más altas que el pasado agosto

El calor nocturno rompe récords en Galicia: las mínimas medias son 1,2 ºC más altas que el pasado agosto

La plantilla de la Policía autonómica cae al mínimo del siglo con un tercio de vacantes sin cubrir

La plantilla de la Policía autonómica cae al mínimo del siglo con un tercio de vacantes sin cubrir

Galicia llega a los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar

Galicia llega a los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar

Las granjas de Galicia recurren más a los pozos de barrena para no quedarse sin agua

Las granjas de Galicia recurren más a los pozos de barrena para no quedarse sin agua

El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia

El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia

Graciela Diéguez hace historia en Viana do Bolo al convertirse en la primera mujer alcaldesa a un año de las elecciones

Graciela Diéguez hace historia en Viana do Bolo al convertirse en la primera mujer alcaldesa a un año de las elecciones
Tracking Pixel Contents