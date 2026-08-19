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Incendios y sequía en Galicia, en directo | Evolución de la sequía, incendios forestales y olas de calor en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio
Galicia afronta una temporada marcada ya por tres frentes de riesgo: la sequía, las olas de calor y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás, Xermade o O Riós han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.
Aunque Galicia parece resistir por ahora a los fuegos el caballo de batalla está en otro punto: la sequía. Además los episodio de calor extremo dejan registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.
Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.
Lucila González
El Concello de Ourense estrenará el primer refugio climático urbano de Galicia
La ciudad de Ourense tendrá su primer refugio climático en la avenida Otero Pedrayo, aunque la actuación solo alcanzará a uno de los lados de la vía. La Xunta y el Concello iniciaron este martes unas obras presupuestadas en 340.000 euros que permitirán incorporar arbolado, jardineras, zonas verdes y espacios de descanso en una de las áreas de la ciudad más transitadas y más expuestas al sol. La intervención, con un plazo de ejecución de tres meses, pretende reducir en torno a tres grados la temperatura superficial de la zona.
La arteria ourensana se convertirá así en el laboratorio urbano de una experiencia piloto que la Xunta pretende trasladar después a otras ciudades y villas gallegas con una metodología desarrollada junto a la Universidade de Vigo para localizar las llamadas islas de calor y determinar dónde resulta más necesario actuar. En Ourense, el objetivo será comprobar sobre el terreno hasta qué punto la introducción de árboles, vegetación y sombra permite rebajar el impacto de las altas temperaturas.
Fran G. Sas
Traídas de Moaña prohíben regar, llenar piscinas y lavar coches
Las traídas comunales de Moaña, que esta semana aseguraron estar ya en una «situación crítica» por la sequía, recuerdan las prohibiciones en época de restricciones.
La de Palmás-Costa, en Domaio, difundió un comunicado entre sus usuarios, este mismo martes, alertando de que el límite de 500 litros al día por vivienda puede verse reducido en breve a 300 litros. Recuerda que está prohibido en estos momentos regar, baldear aceras, lavar coches y llenar piscinas con agua comunal. Pide que se comuniquen las averías en la red lo antes posible.
Gabino Porto
Un incendio forestal moviliza decenas de medios en Ponteareas
Un incendio forestal se ha declarado esta tarde en la parroquia de Cristiñade, en Ponteareas, en una zona de amplia masa forestal poblada principalmente por eucaliptos. El fuego se inició después de las 17.30 horas en el barrio de Urcela y ha obligado a movilizar un importante dispositivo de extinción.
A esta hora avanza en dirección a la parroquia de Nogueira.
El incendio afecta a una extensa zona arbolada situada en las proximidades del límite con el municipio de Salceda de Caselas. Se trata de una masa forestal de grandes dimensiones que se extiende entre ambos municipios, lo que aumenta la preocupación por una posible propagación.
Antonio Pinacho
Alarma en Soutomaior por un incendio forestal en la zona de Comboa
Un incendio forestal en la zona de Comboa, en Soutomaior, ha puesto en alerta a los vecinos de este municipio ante la cercanía a las casas. El fuego se inició a primera hora de la tarde de este martes en una zona de monte de eucalipto próxima al río Verdugo y en las tareas de extinción participan ocho brigadas con un técnico y tres agentes forestales con tres motobombas del servicio contra incendios de la Xunta, además de tres helicópteros y cuatro hidroaviones.
De momento se desconocen las causas que originaron el fuego y desde el Concello confían en que el amplio dispositivo desplegado por la Xunta consiga sofocarlo a lo largo de la tarde.
Noela Vázquez Dosil
El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia
Aunque los mercurios volverán a superar los treinta grados en parte de la comunidad, este miércoles el calor dará un pequeño respiro en Galicia. De hecho, es la primera jornada desde el sábado en la que la Xunta no prevé activar ninguna alerta roja por calor: será naranja, y en tan solo seis concellos de la zona de Valdeorras (Ourense). El jueves, por su parte, Meteogalicia prevé «temperaturas en valores bajos para la época del año».
Antonio Pinacho
Alarma en Soutomaior por un incendio forestal en la zona de Comboa
Un incendio forestal en la zona de Comboa, en Soutomaior, ha puesto en alerta a los vecinos de este municipio ante la cercanía a las casas. El fuego se inició a primera hora de la tarde de este martes en una zona de monte de eucalipto próxima al río Verdugo y en las tareas de extinción participan ocho brigadas con un técnico y tres agentes forestales con tres motobombas del servicio contra incendios de la Xunta, además de tres helicópteros y cuatro hidroaviones.
E. P.
Un incendio forestal en A Gudiña calcina unas diez hectáreas y moviliza numerosos medios aéreos
Un incendio forestal declarado este martes en A Gudiña, en la provincia de Ourense, mantiene desplegado un amplio dispositivo de extinción después de haber afectado ya a una superficie estimada de unas diez hectáreas.
El fuego comenzó alrededor de las 12.00 horas en la parroquia de Carracedo da Serra y continúa activo, según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural.
O Salnés alcanza el riesgo muy alto de incendio forestal, la única comarca completa de Pontevedra
La comarca de O Salnés fue este lunes la precursora de un aumento del índice diario de riesgo de incendio en la provincia de Pontevedra, como la única con todos sus Concellos en el nivel «muy alto».
Una declaración que el martes alcanza a 26 localidades y que, entre otras cosas, conlleva condicionantes en cuestiones como el empleo de maquinaria, además de ser una situación que, junto a otros parámetros, se utiliza en la planificación de los medios y recursos de extinción.
Excepto Sanxenxo, que sale mañana martes, la alerta se mantendrá en los municipios salinienses hasta el miércoles, cuando se volverá al nivel alto en el que vivía en estos días pasados.
Marta Abal
Mueren los primeros peces en el río Gafos por la falta de caudal
La falta de lluvias y el calor acaban de llegar al punto álgido de impacto en el río Gafos, donde han aparecido los primeros cadáveres de peces flotando en la superficie. La escasez del agua imposibilita la renovación y el movimiento del caudal, que causa el ahogo de los peces al no conseguir oxígeno y numerosas consecuencias en el total del ecosistema del Gafos.
La especie mayoritaria entre los peces del río pontevedrés a día de hoy es el escalo, un ejemplar típico de los cauces de la comunidad. El Gafos solía ser un sitio con una amplia población de truchas, pero actualmente quedan pocas «por la mala gestión de los vertidos de las alcantarillas». También se pueden encontrar anguilas de agua dulce. Todo esto lo explica Xosé Feijóo, portavoz de la asociación Vaipolorío: «El principal problema es la falta de agua, y al no haber corriente también se calienta más».
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Fran G. Sas
Las traídas de Moaña están «en situación de alarma» y atajan fugas ante la sequía
«Estamos en una situación de alarma total. Revisamos todos los días los niveles de los depósitos. Si la sequía sigue en septiembre el descenso del agua que procede de las captaciones podría ser drástico». Así lo explican en plena ola de calor desde la traída comunal de aguas de Meira de Abaixo, una de las comunidades vecinales que suministran agua en barrios de la parte alta de Moaña y en las parroquias de Meira y de Domaio. En concreto la de Meira de Abaixo cuenta con 976 viviendas conectadas y un cálculo de usuarios, en verano, de unas 3.000 personas.
En Meira el límite se encuentra en 550 litros diarios desde el pasado 3 de agosto. De momento no hay intención de reducirlo a corto plazo pero esta situación podría cambiar en septiembre si no llueve. Advierten, además, del inminente comienzo de las Festas de Samertolaméu, entre el 21 y el 25 de agosto, cuando hechos como las reuniones familiares disparan el consumo durante unos días.
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