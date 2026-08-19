Galicia da un frenazo al calor: hasta 11 grados menos en apenas dos días

Galicia pasará en apenas 48 horas del calor intenso a un ambiente mucho más fresco y húmedo. El cambio será especialmente acusado en algunas de las principales ciudades del interior: Santiago pasará de unos 30 ºC a 21 ºC, nueve grados menos; Ourense, de 36 ºC a 27 ºC, también nueve menos; y Lugo protagonizará un descenso todavía mayor, de 31 ºC a 20 ºC, hasta 11 grados, según apuntan fuentes consultadas en MeteoGalicia.

Un vuelco térmico en pleno agosto que pondrá fin, al menos durante varios días, a las temperaturas elevadas de las últimas jornadas, que alcanzaron los 42º en algunas tórridas tardes en Ourense, donde hoy marcan solo los 36º.

El descenso permitirá también cerrar el episodio de calor desde el punto de vista sanitario. La Xunta ha informado de que a partir de este jueves quedarán desactivadas las alertas por altas temperaturas en toda Galicia, de acuerdo con los datos de MeteoSalud y MeteoGalicia.

La causa del cambio será la llegada de un frente poco activo que abrirá la puerta a aire atlántico más fresco y húmedo, con más nubosidad y una caída importante de las temperaturas. Según el Gobierno gallego, los valores suaves se mantendrán también durante los días posteriores.

Nubes y posibles chubascos ocasionales

La predicción de MeteoGalicia confirma el giro. Para el jueves prevé el paso de un frente poco activo por la mitad norte, con cielos muy nubosos y chubascos ocasionales, principalmente durante la mañana. Las máximas experimentarán un descenso notable y quedarán en valores bajos para esta época del año, mientras el viento soplará de componente norte. El viernes Galicia quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con cielos parcialmente nubosos, algún chubasco posible en el tercio norte y más claros hacia el sur. Las máximas apenas cambiarán respecto al jueves.

El alivio térmico, por tanto, no se limitará a una sola jornada. Tras el brusco descenso, el escenario meteorológico apunta a una segunda mitad de semana mucho más llevadera, lejos de los valores que todavía este miércoles mantienen a puntos del interior en el entorno o por encima de los 35 ºC.

La evolución refuerza además la entrada en un patrón con mayor presencia de nubes y alguna precipitación, aunque sin un episodio de lluvias generalizadas y persistentes.

Y la próxima semana podría continuar esa tendencia más húmeda. La predicción subestacional de AEMET, elaborada el 17 de agosto, sitúa a Galicia en la semana del 24 al 30 de agosto dentro de una zona con anomalía positiva de precipitación, es decir, con cantidades por encima de la climatología del modelo.

La previsión diaria ya deja algunas señales en esa dirección: para Santiago, AEMET asigna una probabilidad de precipitación del 40% el lunes 24 y del 80% el martes 25; en Lugo, del 50% ambos días; y en Ourense, del 45% y 50%, respectivamente. No significa que vaya a llover de forma continuada, pero sí dibuja un escenario bastante distinto al del calor seco de estos días: menos temperatura, más influencia atlántica y algunas lluvias en el horizonte.