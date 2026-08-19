Uno de cada doce kilos de coca incautados en España fue aprehendido en la provincia de A Coruña

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) incautaron en A Coruña 6,4 toneladas de cocaína a lo largo del pasado año, una cantidad que supone casi el 8,5% de toda la coca aprehendida en España en 2025. En otras palabras, prácticamente uno de cada doce kilos de esta droga decomisados en el conjunto del Estado acabó en manos de los agentes en la provincia gallega.

Así se desprende de la Estadística Anual sobre Drogas 2025, elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que revela un fuerte incremento de la actividad del narco en la comunidad durante el último ejercicio. De hecho, las 9,34 toneladas incautadas en 2025, suponen un alza del 385% con respecto al año anterior.

Una cifra en la que están incluidas desde grandes operaciones, como la llevada a cabo en Muxía la pasada semana, cuando las autoridades impidieron la entrada de 1,6 toneladas de cocaína, hasta los pequeños decomisos que regularmente llevan a cabo las FCSE en el menudeo de droga.

Aún así, el gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN), Fernando Alonso, apunta que la estadística registra la droga en el lugar en el que se produce la incautación, pero no necesariamente en el territorio al que iba destinada.

De este modo, una partida de cocaína que tenga como destino Galicia puede ser interceptada en aguas internacionales o en otro punto del litoral español. En ese caso, el decomiso queda contabilizado en el territorio donde se produjo la intervención. Según Alonso, esta circunstancia hace que las cifras oficiales puedan ofrecer una fotografía incompleta del volumen de droga incautado que se dirigía a la comunidad. «Según nuestras estimaciones, estaríamos hablando de unas 16 toneladas», contabiliza Alonso.

Detenciones

Aunque siete de cada diez kilos de cocaína intervenidos en la comunidad fueron decomisados en la provincia de A Coruña, muy por delante de su vecina del sur, donde se requisaron 2,8 toneladas de esta droga, la actividad policial no refleja este reparto.

De este modo, Pontevedra acumula un número mayor de detenciones, con 297 arrestos relacionados con droga a lo largo del año pasado, frente a las 279 llevadas a cabo en A Coruña. En el conjunto de la comunidad, el número total de arrestos alcanzó las 699 personas, un 7,5% más que el pasado año.

Del mismo modo, hubo más personas denunciadas por delitos relacionadas con sustancias estupefacientes en Pontevedra, con 4.496, que en A Coruña donde se registraron 3.168 demandas.

Otras drogas

El incremento en la cocaína incautada no fue el único registrado en la comunidad. Las FCSE aprehendieron el pasado año 181 kilos de hachís en Galicia, un 30% más que un año antes, además de 141 kilos de marihuana, lo que representa un aumento interanual del 19%.También creció con fuerza el número de plantas de cannabis decomisadas, hasta las 5.723, un 186,29% más.

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Entre las drogas sintéticas destacan las 2.133 unidades de MDMA-éxtasis, un 660,83% más, y las 2.069 unidades de metanfetamina, cuyo incremento interanual alcanzó el 20.590%. En sentido contrario, las incautaciones de heroína cayeron un 52,95%, hasta los 13,3 kilos.

Fuente: El Correo Gallego