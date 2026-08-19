El calor nocturno rompe récords en Galicia: las mínimas medias son 1,2 ºC más altas que el pasado agosto

Galicia vuelve a enfrentarse al calor, y no solo durante las horas centrales del día: donde más se está dejando notar el aumento de las temperaturas es de noche, donde las mínimas están alcanzando valores anormalmente elevados. De hecho, la media de las temperaturas mínimas en lo que va de mes es 1,2 ºC superior a la registrada en agosto del año pasado.

En concreto, la mínima media pasa de 15 ºC en agosto de 2025 a 16,2 ºC en lo que va de este mes. La diferencia es además mucho mayor que la observada en las máximas, que aumentan alrededor de 0,4 ºC, hasta los 28 ºC. La media de ambas, así, se sitúa en los 21,4 ºC.

El carácter excepcional del calor nocturno se aprecia también al mirar las series históricas: 126 de las 159 estaciones analizadas, el 79,2%, están registrando este agosto la media mensual de las temperaturas mínimas más alta de toda su serie. Se corresponden a 107 concellos, de los 132 municipios con datos de Meteogalicia, y están repartidos por todo el territorio: 32 en A Coruña, 34 en Lugo, 18 en Ourense y 23 en Pontevedra.

Las noches más cálidas se están registrando principalmente en las Rías Baixas. El valor más elevado corresponde a la estación de Porto de Vigo, donde la mínima diaria ha sido este mes, de media, de 19,94 ºC. Le siguen Porto de Marín (19,93 ºC), Sálvora-Pazo (19,24 ºC), Cangas-Porto y Corón (19,11 ºC), Torre de Hércules (19,05 ºC) e Illas Cíes (19,02 ºC). En el extremo opuesto están Baltar o Feiranova-Santaballa, en Vilalba, que también baten su récord este mes pese a registrar medias de las mínimas mucho más bajas, de 12,17 ºC y 13,13 ºC, respectivamente.

También en los registros diarios se aprecia el aumento de las temperaturas por la noche. En lo que va de 2026, 31 concellos han batido su récord histórico de mínima diaria más alta. De ellos, 14 lo han hecho durante el actual episodio de calor, entre el 12 y el 18 de agosto. Los dos registros más extremos se produjeron en la madrugada de este martes: la temperatura no bajó de 26,6 ºC en Sobrada, en Tomiño, ni de 24 ºC en Pazos de Borbén. En todo caso, como todavía no ha concluido el mes los datos son provisionales y habrá que esperar al balance completo.

Máximas que de media superan los 30 ºC

Eso no significa, sin embargo, que el calor diurno esté dando tregua. El boletín provisional revela que en estaciones situadas en 41 concellos la media de las temperaturas máximas de agosto alcanza o supera los 30 ºC. El caso más extremo está en Ourense. En la ciudad de As Burgas, la temperatura máxima en lo que va de mes ha sido, de media, de 35,97 ºC. La siguen A Portela, en Vilamartín de Valdeorras, con 35,06 ºC; Leiro, con 34,95 ºC; y Remuíño, en A Arnoia, con 34,83 ºC, todos en la misma provincia.

Fuera de Ourense, los registros más altos se concentran en el sur de Lugo y el interior de Pontevedra. San Clodio, en Ribas de Sil, alcanzó en lo que va de mes una máxima media de 34,48 ºC; Monforte, 33,65; Meder, en Salvaterra de Miño, 33,45; y A Granxa, 32,03. En A Coruña, el valor más elevado corresponde a Melide, con 30,49 ºC.

Con todo, las máximas absolutas superan con creces estas medias. Tanto es así que este martes Ourense, Leiro y Arnoia rebasaron los 42 ºC.