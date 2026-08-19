El BNG pide a la Xunta transparencia sobre la revisión masiva de concesiones de agua en Galicia

El BNG reclama a la Xunta información detallada sobre la revisión de concesiones de agua que está tramitando Augas de Galicia y que aclare qué destino tendrán los recursos que puedan quedar liberados como consecuencia de la extinción de derechos de aprovechamiento.

El portavoz de Energía de los nacionalistas en el Parlamento gallego, Xosé Golpe, sostiene que el proceso afecta, según los datos facilitados por la propia Xunta, a más de 19.000 expedientes y podría derivar en la extinción de más de un millar de derechos de aprovechamiento. Entre ellos figuran concesiones destinadas al abastecimiento, el regadío, la ganadería, usos industriales y aprovechamientos hidroeléctricos.

Para el BNG, la revisión no debería limitarse a una depuración administrativa de expedientes. La formación reclama que Augas de Galicia detalle cuáles de las concesiones están caducadas, cuáles permanecen abandonadas y cuáles incumplen las condiciones bajo las que fueron otorgadas.

«Queremos saber qué concesiones están caducadas, cuáles están abandonadas o cuáles incumplen sus condiciones», señala Golpe, que pide además que se publique una relación de los expedientes sometidos a revisión en la que consten los municipios afectados, el tipo de aprovechamiento, la situación administrativa de cada derecho y las razones que pueden motivar su extinción o renovación.

Concesiones hidroeléctricas

Los nacionalistas ponen especialmente el foco en los aprovechamientos hidroeléctricos. El diputado reclama conocer cuántos de los expedientes revisados corresponden a este tipo de instalaciones y si existen concesiones que puedan extinguirse y cuyos aprovechamientos puedan ser recuperados para la gestión pública.

Golpe defiende que los recursos que queden disponibles tras la revisión se destinen prioritariamente a atender las necesidades de abastecimiento, regadío y usos ganaderos, así como a garantizar la protección de los ecosistemas fluviales.

«El agua es un recurso estratégico y público», sostiene el parlamentario, que considera que la Xunta debe definir una política sobre el destino de los recursos liberados antes de plantear nuevas concesiones a operadores privados.

Escasez de agua

El BNG enmarca además este proceso en el actual escenario de escasez de agua, bajos caudales de los ríos y restricciones que, según señala la formación, afectan ya a distintos municipios gallegos.

Los nacionalistas consideran que esta situación obliga a reforzar la planificación para anticiparse a los episodios de escasez y garantizar los usos que consideran prioritarios.

«En un momento de sequía y de emergencia climática, la Xunta debe dejar de actuar como una simple gestoría de expedientes y comenzar a aplicar una verdadera política pública del agua», concluye Golpe.