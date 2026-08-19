Hasta 15.000 euros para que los jóvenes compren o construyan su casa en el rural gallego: requisitos y cómo pedir la ayuda

Comprar una vivienda, pero también construirla uno mismo, puede tener desde este verano una ayuda de hasta 15.000 euros para los jóvenes que opten por establecerse en los municipios más pequeños de Galicia. El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia las bases de una nueva convocatoria destinada a menores de 36 años que adquieran o autopromuevan su residencia habitual en alguno de los concellos gallegos que tengan 10.000 habitantes o menos.

La Xunta dispone inicialmente de 2 millones de euros para estas subvenciones, financiados con fondos estatales del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Hay un aspecto especialmente importante para los interesados: no se compararán las solicitudes para escoger las que obtengan mayor puntuación. Las ayudas se conceden mediante concurrencia no competitiva, es decir, siguiendo el orden de entrada de las solicitudes que cumplan los requisitos hasta que se agote el dinero disponible.

De ahí que quienes estén en condiciones de beneficiarse tengan especial interés en preparar previamente la documentación. El plazo terminará el 16 de noviembre a las 14.00 horas, pero podría cerrarse mucho antes si se consumen los dos millones presupuestados. Según el cómputo ordinario de los cinco días hábiles establecido en las bases, las solicitudes podrán empezar a presentarse el jueves 27 de agosto a las 9.00 horas.

¿Cuánto se puede cobrar?

La ayuda alcanza el 20% del precio de compra de la vivienda o del coste de su construcción, con un límite máximo de 15.000 euros por vivienda. Los impuestos y demás gastos asociados a la operación no entran en el cálculo.

Esto significa que una vivienda de 60.000 euros podría generar, como máximo, una subvención de 12.000; a partir de los 75.000 euros, el 20% ya alcanzaría el tope de los 15.000 euros.

Si la vivienda es comprada o construida por dos personas, la subvención que corresponda a cada beneficiario se calculará en función de su porcentaje de propiedad. Además, cada comprador deberá presentar su propia solicitud y cumplir individualmente las condiciones exigidas.

Menores de 36 años

El requisito de edad es uno de los principales filtros. Los beneficiarios deben ser mayores de edad y tener menos de 36 años cuando pidan la subvención.

Hay, no obstante, una excepción importante para quienes ya hayan comprado la vivienda antes de abrirse la convocatoria: si el contrato privado o la escritura se firmaron previamente, basta con que el comprador tuviese menos de 36 años en el momento de formalizar aquella operación.

Y la convocatoria tiene efectos retroactivos durante este año. Pueden beneficiarse quienes hayan firmado desde el 1 de enero de 2026 un contrato privado o una escritura de compraventa que cumpla las condiciones. También entran las viviendas de autopromoción cuyas obras hayan comenzado después de esa fecha, aunque en este último supuesto la casa debe estar terminada cuando se presente la solicitud.

La vivienda no puede costar más de 250.000 euros

La casa debe encontrarse en un municipio gallego cuya población oficial sea igual o inferior a 10.000 habitantes en la fecha de publicación de la convocatoria. Se tendrán en cuenta para ello las últimas cifras oficiales del padrón publicadas por el Instituto Galego de Estatística.

El precio también tiene límite: 250.000 euros como máximo, incluidos los anexos de la vivienda, aunque quedan fuera de esa cantidad los impuestos y gastos asociados a la compraventa.

En caso de autopromoción, el coste de construcción tampoco puede superar los 250.000 euros, pero no se contabiliza el valor del terreno. Las obras deben cumplir la normativa técnica y urbanística y, como máximo, pueden participar dos personas físicas en la compra o construcción.

Para las compras son válidas tanto viviendas nuevas como de segunda mano.

¿Qué ingresos se permiten?

Los ingresos anuales del conjunto de personas que vayan a convivir en la vivienda no pueden superar 4,5 veces el IPREM. El límite aumenta a cinco veces el IPREM cuando en la unidad de convivencia exista una persona con una discapacidad reconocida de al menos el 33%, y a 5,5 veces cuando el grado alcance o supere el 65%.

La convocatoria utilizará el IPREM de 2026, actualmente establecido en 7.200 euros anuales, por lo que esos límites equivalen respectivamente a 32.400, 36.000 y 39.600 euros anuales.

Hay un matiz importante: no se toma simplemente el salario bruto. Para comprobar el requisito se utilizarán los datos fiscales de 2025 y se sumarán las bases imponibles general y del ahorro del IRPF de todos los integrantes de la unidad de convivencia.

No se puede tener otra casa, aunque hay excepciones

Como norma general, ni el solicitante ni las restantes personas de su unidad de convivencia pueden ser propietarios o usufructuarios de otra vivienda en España.

Las bases introducen, sin embargo, varias excepciones. No impedirá recibir la ayuda poseer únicamente una parte de una vivienda recibida por herencia. Tampoco quedan excluidas las personas que, aun siendo propietarias, no puedan disponer de aquella casa debido a una separación o divorcio, por otra circunstancia ajena a su voluntad o porque resulte inaccesible debido a la discapacidad del solicitante o de una persona de su unidad familiar. En esos casos habrá que justificar documentalmente la situación.

La casa tendrá que ser residencia habitual durante cinco años

La subvención no está pensada para adquirir una segunda residencia ni un inmueble destinado a inversión. La persona beneficiaria deberá convertir la vivienda en su domicilio habitual y permanente durante al menos cinco años.

Si la casa ya se compró mediante escritura antes de solicitar la ayuda, sus futuros ocupantes tendrán que estar empadronados en ella cuando formulen la solicitud. En términos generales, las bases establecen además un máximo de tres meses para ocuparla desde su entrega o desde la finalización de las obras en caso de autopromoción.

¿Cómo se solicita?

El trámite será exclusivamente electrónico. Los interesados deberán entrar en la sede electrónica de la Xunta y buscar el procedimiento VI501B, correspondiente a las subvenciones para adquisición o autopromoción de viviendas en concellos de hasta 10.000 habitantes.

No se admitirán solicitudes en papel. Puede utilizarse cualquiera de los sistemas de identificación aceptados por la sede electrónica, incluida Chave365. Si la vivienda pertenece a dos compradores que quieran beneficiarse de las ayudas, los dos tendrán que presentar solicitudes independientes.

La propia Administración comprobará de oficio, salvo oposición del interesado en los casos legalmente previstos, información como el DNI o NIE, la renta, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o la titularidad de otros inmuebles.

Entre la documentación que sí puede ser necesario aportar se encuentra el anexo sobre la composición de la unidad de convivencia cuando vayan a residir otras personas en la casa y, para quienes no estén obligados a presentar IRPF, certificados de retribuciones, prestaciones o rendimientos bancarios.

Para las compras habrá que presentar el contrato privado si todavía no existe escritura pública o la escritura si ya se ha formalizado en los supuestos previstos por las bases. Quienes aleguen alguna excepción porque ya poseen otra vivienda deberán aportar igualmente la sentencia o convenio de separación, informe de inaccesibilidad u otra documentación que justifique que no pueden utilizarla.

Conviene no esperar a noviembre

Aunque formalmente haya tiempo hasta el 16 de noviembre, el sistema de adjudicación hace especialmente relevante la fecha de presentación. Si el crédito disponible no alcanza para todas las solicitudes que cumplen las condiciones, se atenderá al orden cronológico de entrada en el registro electrónico y las que lleguen cuando los fondos estén agotados serán denegadas por falta de cobertura presupuestaria.

Los 2 millones disponibles permitirían financiar teóricamente unas 133 viviendas si todos los beneficiarios recibiesen los 15.000 euros máximos, aunque el número real puede ser mayor porque la cuantía depende del precio y del porcentaje de participación de cada solicitante.

La convocatoria nace con una doble finalidad: facilitar la emancipación y el acceso a la propiedad de los jóvenes y utilizar la vivienda como instrumento para atraer y fijar población en los municipios gallegos de menor tamaño. Y este año admite no solo compras futuras: quienes hayan dado el paso desde enero pueden comprobar ahora si cumplen las condiciones para recuperar mediante la ayuda una parte de la inversión realizada.