La Xunta tiene comprometidos gastos en infraestructuras que superan los 1.000 millones de euros

Aunque la Xunta planifica sus presupuestos año a año, la ejecución y mantenimiento de infraestructuras necesitan un calendario de inversiones a largo plazo, más allá de la propia legislatura, y que condicionará incluso a futuros gobiernos. El gasto comprometido por la Xunta en las próximas anualidades para obras y mantenimiento de la red viaria, así como para la construcción de edificios públicos, como oficinas, centros sanitarios o colegios, supera los 1.000 millones de euros y el 60 por ciento son además inversiones que tienen un horizonte superior al año 2030.

La Axencia de Infraestruturas de Galicia (AXI), según reflejan sus cuentas anuales del ejercicio 2025, elevó sus compromisos de gasto un 15 por ciento respecto a 2024. Ese año logró rebajar su hipoteca al mínimo tras el rescate de cuatro autovías autonómicas. La Administración gallega había encomendado su construcción a empresas privadas, que también se encargaban de su explotación y mantenimiento, y la Xunta les abonaba anualmente un canon para garantizar su gratuidad. En el momento del rescate le quedaban 330 millones de euros pendientes de pago hasta 2040.

Al recuperar la titularidad, que tuvo un coste de 297 millones, recortó sus compromisos de gasto futuros de forma importante. De los 1.636 millones previstos en 2023 se redujo la cifra a 907 millones. Pero ahora el volumen de inversiones planificadas a largo plazo vuelve a crecer en más de 134,5 millones situándose así en un total de 1.041,5 millones comprometidos en futuras anualidades.

El grueso de las obligaciones futuras es para obra nueva: 655,4 millones. Pero también hay 167 millones para garantizar la reposición y mantenimiento de infraestructuras, entre otras necesidades.

Obra nueva y conservación

Según sus cuentas, la AXI destinó 36,6 millones a obra nueva en 2025, un 32 por ciento más que el año anterior. La inversión más potente fue para continuar con la ejecución de la AG-59, que une Santiago con A Estrada, y que absorbió 16,7 millones de euros. También se destinaron 4,7 millones a la Vía de Altas Prestaciones Tui-A Guarda y otros 4,1 millones a la Vía de Alta Capacidad de A Costa da Morte.

En todo caso, el mantenimiento de infraestructuras casi duplica a la inversión en obra nueva. En 2025 absorbió casi 61 millones del gasto.

Y si se analizan las actuaciones terminadas, la obra nueva apenas representa el 4,4 por ciento del volumen total gastado. El pasado año se finalizaron 58 proyectos que supusieron un desembolso de 58,4 millones. Pero solo 2,6 millones se correspondieron con actuaciones nuevas. El resto fue para conservación y acondicionamiento.