Incendios y sequía en Galicia, en directo | Evolución de la sequía, incendios forestales y olas de calor en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por tres frentes de riesgo: la sequía, las olas de calor y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás, Xermade o O Riós han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

Aunque Galicia parece resistir por ahora a los fuegos el caballo de batalla está en otro punto: la sequía. Además los episodio de calor extremo dejan registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Marta Abal Ejemplares de escalo muertos, flotando sobre el río Gafos. / FdV Mueren los primeros peces en el río Gafos por la falta de caudal La falta de lluvias y el calor acaban de llegar al punto álgido de impacto en el río Gafos, donde han aparecido los primeros cadáveres de peces flotando en la superficie. La escasez del agua imposibilita la renovación y el movimiento del caudal, que causa el ahogo de los peces al no conseguir oxígeno y numerosas consecuencias en el total del ecosistema del Gafos. La especie mayoritaria entre los peces del río pontevedrés a día de hoy es el escalo, un ejemplar típico de los cauces de la comunidad. El Gafos solía ser un sitio con una amplia población de truchas, pero actualmente quedan pocas «por la mala gestión de los vertidos de las alcantarillas». También se pueden encontrar anguilas de agua dulce. Todo esto lo explica Xosé Feijóo, portavoz de la asociación Vaipolorío: «El principal problema es la falta de agua, y al no haber corriente también se calienta más». Lee la información completa aquí

Fran G. Sas Las traídas de Moaña están «en situación de alarma» y atajan fugas ante la sequía «Estamos en una situación de alarma total. Revisamos todos los días los niveles de los depósitos. Si la sequía sigue en septiembre el descenso del agua que procede de las captaciones podría ser drástico». Así lo explican en plena ola de calor desde la traída comunal de aguas de Meira de Abaixo, una de las comunidades vecinales que suministran agua en barrios de la parte alta de Moaña y en las parroquias de Meira y de Domaio. En concreto la de Meira de Abaixo cuenta con 976 viviendas conectadas y un cálculo de usuarios, en verano, de unas 3.000 personas. En Meira el límite se encuentra en 550 litros diarios desde el pasado 3 de agosto. De momento no hay intención de reducirlo a corto plazo pero esta situación podría cambiar en septiembre si no llueve. Advierten, además, del inminente comienzo de las Festas de Samertolaméu, entre el 21 y el 25 de agosto, cuando hechos como las reuniones familiares disparan el consumo durante unos días. Lee la información completa aquí

Noela Vázquez Dosil Efectivos de extinción durante el incendio registrado en Ponteareas el pasado abril. / FDV Galicia esquiva, por ahora, la gran ola de incendios: en lo que va de año han ardido 3.500 hectáreas, un 90% menos que en 2025 Galicia llega a mediados de agosto con el fuego bajo control, al menos por ahora. Los datos de Copernicus dibujan una temporada muy distinta a la de 2025: la superficie quemada es un 90,1% inferior a la registrada a estas alturas del año pasado. Pero el calendario invita a la prudencia: el año pasado fue a partir de mediados de agosto cuando comenzó la que sería la peor ola de fuegos de la historia reciente de la comunidad, con docenas de miles de hectáreas calcinadas. Concretamente, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) de Copernicus, hasta el 11 de agosto, último registro disponible, Galicia acumulaba 3.489 hectáreas quemadas. A Coruña concentra la mayor superficie, con 1.154 hectáreas, el 33,1% del total, seguida muy de cerca por Pontevedra, con 1.112 hectáreas (31,9%). Por su parte, en Ourense se han cartografiado 658 hectáreas (18,9%) y en Lugo, 565 (16,2%). Lee la información completa aquí

David Alján Imagen: Iñaki Osorio / Edición: Eli Regueira Los vecinos de Vilamoure, en Punxín denuncian seis días sin agua y exigen soluciones ante la sequía El interior vive estas semanas de verano un calvario con el aumento de las sequías. Las altas temperaturas, las semanas sin lluvias y el aumento de la población han llevado a múltiples aldeas a pedir a sus vecinos un consumo responsable del agua o, en algunos casos, a tener que surtir sus depósitos con camiones cisterna. Pero ningún contexto se equipara con el que están viviendo en Vilamoure: los habitantes de esta parroquia del concello de Punxín acumulan en lo que va de mes de agosto seis días sin que corra una gota de agua. Información completa aquí

Controlado el incendio forestal de Lousame tras quemar unas 30 hectáreas La Consellería do Medio Rural ha dado por controlado el incendio forestal que afecta desde el pasado viernes al municipio coruñés de Lousame. El fuego se inició poco después de las 17,30 horas del viernes en la parroquia de Lesende y ha quedado controlado poco antes de las 9,00 horas de este lunes. Según las estimaciones provisionales, afecta a una superficie de unas 30 hectáreas. Para su extinción se han movilizado, hasta ahora, dos técnicos, 21 agentes, 32 brigadas, 24 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

Una IA creada en España puede anticipar un incendio forestal hasta 16 días antes Investigadores de la Universidad de León (ULe) han desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) capaz de predecir con hasta 16 días de antelación el riesgo de que se produzcan incendios de copa, considerados los fuegos forestales más peligrosos por su rapidez de propagación, su intensidad y la dificultad para controlarlos una vez alcanzan las copas de los árboles. La nueva plataforma, denominada CROWNFIRE-AI, combina inteligencia artificial, imágenes de satélite, datos meteorológicos, información forestal y computación en la nube para elaborar mapas de riesgo a escala regional que pueden utilizar gestores forestales, administraciones públicas y servicios de prevención de incendios. Toda la información, aquí

Certezas en O Riós de que el incendio que amenazó a los vecinos fue intencionado: «Sabemos quen o causou, o problema é poder collelo» A las 20.30 horas de este sábado, la alcaldesa de O Riós, Eva Barrio, se afanaba en A Trepa en colaborar para aplacar las llamas. No podía extenderse en una llamada de teléfono; un foco se reactivó de repente, mientras hablábamos, y la regidora tuvo que cortar para centrarse en la actuación de emergencia, para colaborar como una más con los vecinos y los profesionales en la extinción del fuego que puso en peligro la parroquia de Fumaces y A Trepa. Este domingo, con el frente ya controlado, y sin tener que lamentar heridos ni pérdidas materiales de importancia —sí hay daños ambientales en algunas plantaciones—, la regidora no dejaba dudas sobre la impresión mayoritaria en la zona acerca de la causa de este incendio. «Foi intencionado. Sabemos quen o causou, todo o mundo aquí sabe quen é, porque todos os anos por estas datas do verán, e co mesmo modus operandi, pon lumes entre O Riós e Verín. É un veciño da contorna. Xa llo manifestamos á Garda Civil, e algunha vez téñeno interrogado, pero o problema é poder collelo no sitio e no momento, ou que haxa testemuñas», describe Eva Barrio. La información completa, aquí

Estabilizado el incendio en Moaña junto a la Autovía do Morrazo Un amplio despliegue de medios contraincendios ha conseguido estabilizar el fuego que se produjo este mediodía en la parroquia de Meira, en Moaña, en una zona próxima a la Autovía de O Morrazo, desde donde era perfectamente visible. Un helicóptero y dos avionetas, desplazadas estas últimas desde la base de Beariz, así como dos agentes forestales, tres brigadas y dos camiones motobomba participan en las labores de extinción, en las que también se están implicando la Xunta de Montes de Meira, así como Protección Civil de Cangas y Moaña, Policía Local y Guardia Civil, además del apoyo de la Comunidade de Montes de Moaña. Información completa, aquí

VILATUXE LALIN. GENTE PLAYA FLUVIAL POZO DE BOI AGOSTO CALOR / Bernabé / Javier Lalín / FDV El interior de Pontevedra, la zona más castigada por el calor este verano: 9 días en alerta roja El verano de 2026 está resultando abrasador. Los días calurosos se suceden casi sin respiro acompañados de noches tropicales más propias de otras latitudes. Desde que comenzó el verano la Xunta ha decretado cuatro episodios de alerta roja durante un total de 12 jornadas, incluyendo el aviso activado para este lunes. Y la zona más castigada ha sido la del interior de Pontevedra, con nueve días en nivel máximo de riesgo por culpa de las altas temperaturas. La alerta roja o nivel 3 se define como «un episodio de calor no habitual de intensidad excepcional en el que el riesgo para la salud es elevado». Este verano, por primera vez, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta no solo los datos de temperaturas, sino también su posible incidencia en la mortalidad. Lee la información completa aquí