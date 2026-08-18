Graciela Diéguez hace historia en Viana do Bolo al convertirse en la primera mujer alcaldesa a un año de las elecciones

Viana do Bolo estrena alcaldesa y lo hace con un hito en su historia municipal. Graciela Diéguez ha tomado posesión este martes como nueva regidora del municipio ourensano, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. La nacionalista llega a la alcaldía vianesa con los votos de su formación y del PSdeG, mientras que el PP optó por la abstención.

El pleno extraordinario celebrado este martes ha escenificado así el relevo al frente del Ayuntamiento, que hasta ahora estaba en manos del socialista Germán García-Ávila. El cambio responde al acuerdo alcanzado por BNG y PSdeG en agosto de 2025, después de que ambos partidos unieran sus fuerzas para desbancar de la alcaldía al popular Andrés Montesinos mediante una moción de censura presentada en septiembre de ese año.

El pacto contemplaba un mandato compartido y rotatorio. García-Ávila asumió inicialmente la alcaldía durante once meses y, cumplido ese periodo, el bastón de mando pasa ahora a Diéguez, que permanecerá al frente del concello hasta las elecciones municipales de mayo de 2027. Ambas etapas se desarrollan en minoría.

Un mapa municipal que todavía se mueve a menos de un año de las urnas

El relevo de Viana do Bolo no es un caso aislado. A menos de un año de los comicios locales, Galicia encara esta recta final del mandato con varias alcaldías que han cambiado de manos o que todavía tienen su futuro abierto. Solo durante los dos primeros años de este mandato, una veintena de municipios gallegos habían cambiado de alcalde y se habían registrado cinco mociones de censura, según un recuento publicado por Europa Press en junio de 2025.

Por supuesto, el caso más relevante de este 2026 ha sido el de Lugo, donde una moción de censura permitió al PP recuperar la alcaldía después de 27 años de gobiernos socialistas. Elena Candia tomó posesión en mayo con el apoyo de los populares y de la entonces concejala socialista María Reigosa, quien llegó al cargo tras el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos y del concejal Pablo Permuy.

El movimiento lucense se suma a otros cambios de alcaldía protagonizados por el PP durante el mandato, como los de Viveiro y O Valadouro. En la provincia de Lugo, precisamente, el 'juego de tronos' gallego encara ahora su año decisivo: en junio de 2027 se estrenarán las corporaciones surgidas de las urnas y se comprobará si los cambios producidos durante el mandato se traducen o no en respaldo electoral.

La primera mujer en alcanzar el bastón de mando

Para la nueva regidora, la jornada de investidura ha sido «muy especial». Asumir la alcaldía, ha señalado, supone «un orgullo y una responsabilidad», pero también una oportunidad para afrontar algunos de los problemas que arrastra el municipio. Entre las prioridades que ha situado sobre la mesa están las consecuencias de las riadas que afectaron al territorio el pasado mes de junio. «Creo que podremos resolver muchos de los problemas que afectan a nuestros vecinos y vecinas», ha afirmado, poniendo el foco especialmente en quienes sufrieron los efectos del agua.

Diéguez ha reivindicado también el potencial de Viana do Bolo y la necesidad de reforzar los servicios que permitan fijar población en el municipio. «Tenemos que seguir pidiendo servicios esenciales e intentar que se creen las condiciones para que aquí se puedan establecer familias y sea un buen lugar en donde vivir», ha apuntado.

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Pero antes de pensar en el futuro, la nueva alcaldesa ha situado como primera tarea la recuperación tras las riadas. «Lo primero es mirar por la situación tan dramática que fueron las riadas y recuperar la vida de las personas afectadas», ha señalado.

Fuente: El Correo Gallego