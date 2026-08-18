Desmotivación, sí; trastornos alimentarios graves, no: así es el protocolo para la atención psicológica gratuita a universitarios en Galicia

Tanto la Xunta como las universidades están «preocupadas» por la salud mental de los estudiantes. No en vano, la etapa universitaria supone «importantes procesos adaptativos» que, de no afrontarse de forma «adecuada», «pueden afectar al bienestar psicológico». No solo son estudios que implican una mayor exigencia académica que las etapas previas, sino que ese esfuerzo suplementario coincide con cambios significativos de tipo vital, como el alejamiento de la familia y de la red social habitual, «una mayor competitividad y preocupación por el inminente futuro laboral».

Así justifican la Consellería de Sanidade y las tres universidades públicas gallegas en el «Protocolo común en materia de acompañamento psicolóxico ao estudantado da Universidade de Santiago de Compostela, da Universidade da Coruña e da Universidade de Vigo» la necesidad de tender la mano al alumnado, con vistas a «reducir el malestar» entre los afectados y además «prevenir la aparición de problemas más severos en el futuro».

¿Cómo? El programa de intervención psicológica busca desarrollar en los jóvenes habilidades para la toma de decisiones y para que sean capaces de establecer nuevas relaciones interpersonales, además de intentar consolidar en ellos estilos de vida saludables. La necesidad de iniciativas como esta aparece recogida en la nueva ley orgánica del sistema universitario, que establece la existencia de servicios gratuitos de prevención y fomento del bienestar emocional en el alumnado.

Beneficiarios del programa

¿Quién puede beneficiarse del programa? No todos los estudiantes con problemas de salud mental pueden acogerse a la iniciativa. El protocolo establece criterios de inclusión y de exclusión para sus potenciales destinatarios, el alumnado matriculado en alguno de los campus gallegos.

Para acceder al recurso, es preciso que el afectado presente malestar psicológico «significativo», pero sin llegar a situaciones que exijan una atención «especializada» o dispositivos asistenciales específicos. Así, entrarían en la población diana personas con sintomatología ansiosa, dificultades adaptativas de carácter psicológico, saturación o bloqueo emocional de carácter no puntual que impida su funcionamiento habitual, desmotivación crónica o estados emocionales que generen crisis vitales y comprometan su salud mental o dificultades en la toma de decisiones vinculadas al desempeño académico.

En cambio, deberán ser derivados a dispositivos especializados quienes presenten trastornos del estado de ánimo de elevada gravedad, ideación suicida estructurada o riesgo autolítico significativo, trastornos psicóticos, trastornos de la conducta alimentaria con compromiso clínico relevante, desregulación emocional grave o consumo problemático de sustancias con deterioro funcional, además de situaciones de urgencia clínica.

En las situaciones más graves, las que no encajan en el servicio, a la persona afectada se la orienta y se le facilita información sobre recursos «más adecuados» porque la meta del programa es poder abordar el malestar mediante una intervención psicológica breve. En concreto, para quienes se puedan beneficiar del recurso existe la opción de un formato individual. Esas seiones, entre seis y ocho y de entre 45 y 60 minutos cada una, con periodicidad semanal o quincenal, pueden adoptar forma presencial o a distancia.

En función de la demanda, el protocolo establece la posibilidad de realizar acciones en grupo, un formato que, indica el documento, se ha revelado «eficiente» para problemas relacionados con el déficit de habilidades sociales o con dificultades vinculadas al estado de ánimo.