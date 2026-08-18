Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sablazo viajerosCelta FortunaFillas de CassandraBorji FernándezEmpleoEmpresas antiguasNiño lobo
instagramlinkedin

Meteorología

El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia

La de mañana será la primera jornada sin ninguna alerta roja en cinco días: será naranja en 6 concellos de Valdeorras

Un termómetro en Ourense marca 36 ºC.

Un termómetro en Ourense marca 36 ºC. / Brevebretema / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noela Vázquez Dosil

Santiago

Aunque los mercurios volverán a superar los treinta grados en parte de la comunidad, este miércoles el calor dará un pequeño respiro en Galicia. De hecho, es la primera jornada desde el sábado en la que la Xunta no prevé activar ninguna alerta roja por calor: será naranja, y en tan solo seis concellos de la zona de Valdeorras (Ourense). El jueves, por su parte, Meteogalicia prevé «temperaturas en valores bajos para la época del año».

Según la previsión meteorológica, bajarán tanto las mínimas como las máximas, donde el descenso será más notable. Las máximas estarán así en el entorno de los 36 ºC en la zona del Miño de Ourense y Valdeorras, siendo esta precisamente la zona en la que la Xunta mantendrá activa la alerta naranja por episodio de calor. Es la primera jornada sin ninguna alerta roja por episodio de calor en cinco días. En cuanto a la lluvia, si se deja ver será por la tarde, más probables en el sur y el suroeste.

Ya el jueves, la mitad norte de la comunidad quedará bajo la influencia de un frente poco activo, que dejará chubascos que recorrerán Galicia de norte el sur. Y hará todavía menos calor: el descenso será moderado en las mínimas y notable en las máximas, sobre todo en el interior, dejando «temperaturas en valores bajos para la época del año». De este modo, para el jueves Meteogalicia no prevé que ninguna de las siete ciudades superen los 30 °C (la máxima será en Ourense, de 28 °C), y tampoco hay activo ningún aviso por calor.

Noticias relacionadas y más

La lluvia será, en todo caso, cosa de un día: la mañana del viernes podrá haber algún chubasco en el tercio norte de la comunidad, pero a medida que avance el día irá disipándose dando lugar a una jornada con nubes en el norte y claros en el sur. En cuanto a la temperatura, las máximas se estancarán y dejarán de bajar, mientras que las mínimas continuarán en descenso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
  2. La alerta roja por calor se extiende a 67 concellos: llega a las Rías Baixas y a la montaña de Ourense
  3. Galicia vuelve a alcanzar esta semana los 40 ºC: una cuarentena de concellos en alerta naranja
  4. La Xunta aumenta casi un 20% la ayuda máxima para que las personas con dependencia contraten asistentes personales
  5. La Xunta revisa en masa las concesiones de agua: solo este año tramita la extinción de más de un millar
  6. Facenda intensifica los embargos y recupera 64 millones de impagos de los contribuyentes
  7. El caos en la propiedad y la desconfianza frenan las agrupaciones forestales en Galicia
  8. Galicia confirma ya tres casos de sarampión, todos relacionados con una primera infección «probablemente» importada

El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia

El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia

Galicia afronta este martes una jornada de calor extremo: estas son las zonas donde más subirán los termómetros

Galicia afronta este martes una jornada de calor extremo: estas son las zonas donde más subirán los termómetros

Sancionan a la Xunta con 3,5 millones de euros por los auxiliares de conversación: el Gobierno gallego anuncia que recurrirá y pide al Estado que la pague

Sancionan a la Xunta con 3,5 millones de euros por los auxiliares de conversación: el Gobierno gallego anuncia que recurrirá y pide al Estado que la pague

Galicia llega a los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar

Galicia llega a los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar

Galicia esquiva, por ahora, la gran ola de incendios: en lo que va de año han ardido 3.500 hectáreas, un 90% menos que en 2025

Galicia esquiva, por ahora, la gran ola de incendios: en lo que va de año han ardido 3.500 hectáreas, un 90% menos que en 2025

Hasta 200 euros de diferencia autonómica en la vuelta al cole: Galicia, entre las facturas más bajas

Hasta 200 euros de diferencia autonómica en la vuelta al cole: Galicia, entre las facturas más bajas

La Xunta destina hasta 1,78 millones a vigilar el transporte de más de 42.000 escolares

La Xunta destina hasta 1,78 millones a vigilar el transporte de más de 42.000 escolares

La Xunta destina casi 14 millones de euros al año a bonificaciones y peajes en la sombra

La Xunta destina casi 14 millones de euros al año a bonificaciones y peajes en la sombra
Tracking Pixel Contents