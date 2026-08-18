El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia

Aunque los mercurios volverán a superar los treinta grados en parte de la comunidad, este miércoles el calor dará un pequeño respiro en Galicia. De hecho, es la primera jornada desde el sábado en la que la Xunta no prevé activar ninguna alerta roja por calor: será naranja, y en tan solo seis concellos de la zona de Valdeorras (Ourense). El jueves, por su parte, Meteogalicia prevé «temperaturas en valores bajos para la época del año».

Según la previsión meteorológica, bajarán tanto las mínimas como las máximas, donde el descenso será más notable. Las máximas estarán así en el entorno de los 36 ºC en la zona del Miño de Ourense y Valdeorras, siendo esta precisamente la zona en la que la Xunta mantendrá activa la alerta naranja por episodio de calor. Es la primera jornada sin ninguna alerta roja por episodio de calor en cinco días. En cuanto a la lluvia, si se deja ver será por la tarde, más probables en el sur y el suroeste.

Ya el jueves, la mitad norte de la comunidad quedará bajo la influencia de un frente poco activo, que dejará chubascos que recorrerán Galicia de norte el sur. Y hará todavía menos calor: el descenso será moderado en las mínimas y notable en las máximas, sobre todo en el interior, dejando «temperaturas en valores bajos para la época del año». De este modo, para el jueves Meteogalicia no prevé que ninguna de las siete ciudades superen los 30 °C (la máxima será en Ourense, de 28 °C), y tampoco hay activo ningún aviso por calor.

La lluvia será, en todo caso, cosa de un día: la mañana del viernes podrá haber algún chubasco en el tercio norte de la comunidad, pero a medida que avance el día irá disipándose dando lugar a una jornada con nubes en el norte y claros en el sur. En cuanto a la temperatura, las máximas se estancarán y dejarán de bajar, mientras que las mínimas continuarán en descenso.