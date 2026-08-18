Hasta 200 euros de diferencia autonómica en la vuelta al cole: Galicia, entre las facturas más bajas

La comunidad autónoma en la que resida una familia puede marcar una diferencia de hasta 200 euros por hijo en el coste de la vuelta al cole en la enseñanza pública. La brecha aumenta incluso más en los centros privados, donde alcanza los 345 euros. En este mapa de gastos, Galicia se sitúa entre las autonomías con las facturas más bajas, especialmente en los colegios públicos y concertados.

Así se desprende de los cálculos realizados por la Asociación Española de Consumidores (Asescon), que ha analizado el coste mínimo de la vuelta al cole por comunidades autónomas. Según sus estimaciones, las familias gastarán este año al menos 635 euros por hijo en un colegio público, 733 euros en uno concertado y 1.849 euros en uno privado.

Las diferencias territoriales son, sin embargo, considerables. Madrid aparece entre las comunidades más caras en las tres modalidades educativas, mientras que Galicia, Asturias y Extremadura se encuentran entre las que presentan menores desembolsos.

Galicia, entre las más baratas en la enseñanza pública

En los colegios públicos, la diferencia entre la comunidad más cara y la más económica alcanza los 200 euros por alumno. Madrid encabeza la clasificación con un gasto estimado de 756 euros, frente a los 556 euros de Asturias.

Galicia aparece inmediatamente después entre las autonomías con una vuelta al cole más asequible, con un coste mínimo calculado de 566 euros por estudiante. Por detrás de las comunidades más económicas se sitúan también Extremadura, con 598 euros, y Castilla-La Mancha, con 605.

En el extremo contrario, después de Madrid aparecen Cataluña, con 735 euros; País Vasco, con 720; y Cantabria y Navarra, ambas con 710 euros.

Según el desglose elaborado por Asescon, una familia con un hijo escolarizado en un centro público destinará de media 210 euros al uniforme, 130 euros al material escolar, 100 euros al transporte, 95 euros al comedor y otros 100 euros a distintos gastos asociados al inicio del curso.

La concertada gallega, la más económica

La posición de Galicia resulta todavía más favorable en la enseñanza concertada, donde se convierte en la comunidad con el menor coste estimado de la vuelta al cole.

Asescon calcula que una familia gallega necesitará al menos 620 euros por alumno, frente a los 825 euros de Madrid, la comunidad más cara. La diferencia entre ambas alcanza así los 205 euros por hijo.

El gasto medio estimado para el conjunto de España en los centros concertados asciende a 733 euros por alumno. En este tipo de enseñanza, el uniforme supone unos 228 euros; el comedor, 160; el material escolar, 140; y el transporte, 105 euros, según las estimaciones de la asociación.

Las cifras sitúan a Galicia claramente por debajo de la media estatal y refuerzan su posición entre las comunidades donde el inicio del curso supone un menor esfuerzo económico para las familias.

En la enseñanza privada, aunque las cifras se elevan considerablemente, Galicia también se mantiene entre las autonomías con los costes más bajos. El gasto mínimo estimado alcanza los 1.635 euros por alumno, la misma cantidad que en Castilla-La Mancha. Solo Extremadura, con 1.578 euros, y Asturias, con 1.602, presentan importes inferiores.

Madrid vuelve a liderar la clasificación con 1.923 euros, seguida de Cantabria, con 1.915; Cataluña, con 1.882; y País Vasco, con 1.880 euros. La diferencia entre Madrid y Extremadura llega en este caso a 345 euros por estudiante.

En los colegios privados, la matrícula representa por sí sola unos 556 euros, mientras que los libros suponen otros 358. A ello se añaden 295 euros de uniforme, 210 de material escolar, 190 de comedor y 140 de transporte.

Asescon advierte de que sus cálculos toman como referencia los costes mínimos, por lo que la factura final de la vuelta al cole puede ser sensiblemente superior en función de las necesidades y decisiones de cada familia.

Ante el desembolso que supone el inicio del curso, la asociación reclama a los centros educativos «contención» a la hora de solicitar materiales y libros de texto, después de recibir quejas de familias por productos que, según señalan, apenas se utilizan a lo largo del curso.

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A los hogares les recomienda planificar las compras, comparar precios entre distintos establecimientos y reutilizar siempre que sea posible el material de años anteriores, además de aprovechar la vuelta al cole para fomentar entre los menores hábitos de consumo responsable.