La Xunta mueve su segunda línea: subdirecciones y jefaturas, a libre designación entre funcionarios

La estructura intermedia de la Xunta lleva meses en movimiento. Desde comienzos de 2026, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha ido publicando de forma continuada convocatorias para cubrir mediante el sistema de libre designación puestos de responsabilidad repartidos por distintas consellerías y organismos autonómicos. No se trata únicamente de secretarías vinculadas a altos cargos: entre las plazas aparecen subdirecciones generales, jefaturas de servicio, asesorías jurídicas y direcciones técnicas, algunas situadas en los niveles más altos de la carrera funcionarial.

El rastreo de las convocatorias publicadas este año muestra que el sistema se utiliza para perfiles muy diferentes, desde puestos de nivel 18 hasta responsabilidades de nivel 30, uno de los escalones superiores dentro de la Administración autonómica. Son decenas de puestos.

La libre designación permite que la Administración escoja, entre los candidatos que cumplen los requisitos exigidos para cada plaza, a la persona que considera más adecuada para desempeñar el puesto. No equivale, por tanto, a un concurso ordinario en el que una puntuación derivada de un baremo determina automáticamente quién obtiene la plaza.

Las convocatorias fijan los cuerpos o escalas que pueden participar, la titulación necesaria cuando procede y el resto de requisitos del puesto. Los aspirantes deben presentar su candidatura dentro del plazo establecido y acreditar sus méritos, pero la decisión final corresponde a la Administración dentro del margen que permite este sistema de provisión.

Subdirecciones de nivel 30

Entre las plazas de mayor rango que han pasado este año por este procedimiento se encuentra la Subdirección General de Administración y Seguridad Industrial, dependiente de la Consellería de Economía e Industria.

El puesto, de nivel 30 y reservado a funcionarios del grupo A1, terminó adjudicado a Fernando Manuel Sánchez López.

También se cubrió por libre designación la Dirección Técnica de Suelo Residencial del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), otro puesto de nivel 30. El nombramiento recayó en Joaquín María San Martín Zamácola.

A este mismo nivel se sitúan determinadas asesorías jurídicas. Una de las convocatorias de este año afectó, por ejemplo, a la Asesoría Jurídica de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, finalmente adjudicada a Paula Ruiz Cotelo.

La relación demuestra que este mecanismo no se limita a puestos administrativos próximos a los gabinetes políticos. También alcanza responsabilidades con un importante componente técnico, jurídico o económico.

Jefaturas con responsabilidad económica

Hacienda figura igualmente entre los departamentos que han utilizado la libre designación durante este ejercicio.

Uno de los puestos adjudicados fue la Jefatura del Servicio de la Caja General de Depósitos, de nivel 28, que terminó en manos de José Antonio Sánchez de la Fuente.

Este tipo de plazas se sitúan un escalón por debajo de las subdirecciones generales, pero concentran una considerable responsabilidad dentro de la estructura administrativa.

Las retribuciones dependen de varios conceptos —sueldo, complemento de destino y complemento específico, entre otros— y varían en función del nivel y las características del puesto. En las convocatorias aparecen complementos específicos que superan los 19.000 euros anuales para algunas jefaturas y que son todavía mayores en determinadas responsabilidades de nivel 30.

Del despacho del alto cargo a la dirección de centros

En el otro extremo aparecen puestos de menor nivel dentro de la escala administrativa, aunque ligados directamente al funcionamiento de las consellerías.

Varias convocatorias afectan a secretarías de directores generales, habitualmente situadas en el nivel 18. Sanidad, Hacienda o Política Social figuran entre los departamentos que han recurrido durante este año a este procedimiento para cubrir puestos de estas características.

Pero el abanico resulta mucho más amplio.

Política Social, por ejemplo, sacó a libre designación la dirección de la Residencia de Mayores de Ferrol, un puesto de nivel 26. La convocatoria permite comprobar que este sistema se extiende también a la gestión directa de determinados centros públicos y no solo a la estructura central de San Caetano.

Presidencia hizo lo propio con puestos vinculados a ámbitos como Emergencias o las asesorías jurídicas, mientras que Vivienda ha recurrido a él para responsabilidades técnicas dentro del IGVS.

Medio Rural y Cultura, entre las más activas

La acumulación de convocatorias no se reparte de manera uniforme entre los departamentos.

Medio Rural destaca por haber sacado varias plazas durante los primeros meses del año, incluidas órdenes en las que se convocaban varios puestos de una sola vez. A ellas se añaden plazas vinculadas al Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

También Cultura, Lingua e Xuventude aparece de forma reiterada en el DOG con convocatorias de libre designación.

En marzo llegó a publicar una única orden para cubrir tres puestos simultáneamente y, además, utilizó este sistema para responsabilidades singulares como la dirección del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). En este último caso, la selección incorporó una peculiaridad respecto a otros procesos: los candidatos debían presentar, además del currículo, un proyecto de dirección y programación para el centro. La decisión fue polémica, pues el sector cuestionó el procedimiento y también la persona seleccionada.

Cultura volvió a utilizar la libre designación en junio para otro puesto que terminó resolviéndose mediante una orden fechada el pasado 4 de agosto, uno de los procedimientos más recientes publicados este verano.

Convocatorias que pueden quedar desiertas

Que un puesto salga a libre designación tampoco significa necesariamente que vaya a cubrirse.

Este mismo año, Educación convocó la secretaría de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, pero el procedimiento terminó declarándose desierto.

Es una posibilidad que figura habitualmente en las propias bases: la Administración puede resolver el proceso sin designar a ninguno de los candidatos.

En otros casos, el recorrido entre convocatoria y nombramiento se completa en pocas semanas. Algunas subdirecciones y jefaturas convocadas durante febrero o marzo quedaron resueltas ya entre marzo y abril.

¿Quién ocupaba antes las plazas?

Las convocatorias contienen además una cláusula relevante para entender el funcionamiento de este sistema.

Cuando un puesto está ocupado provisionalmente mediante comisión de servicios, el funcionario que lo desempeña puede estar obligado a participar en la convocatoria si quiere mantener la posibilidad de continuar en él. Eso no significa que todas las convocatorias estén simplemente confirmando a quienes ya ocupaban provisionalmente las plazas. .

Una segunda línea que no deja de moverse

El conjunto de publicaciones deja, en cualquier caso, una fotografía clara: la segunda línea de la Administración autonómica está sometida este año a una intensa rotación de puestos.

Y afecta a prácticamente todos los ámbitos de gestión. Economía, Hacienda, Sanidad, Medio Rural, Cultura, Vivienda, Política Social o Presidencia han publicado convocatorias para responsabilidades que van desde la asistencia directa a un director general hasta puestos de máximo rango técnico.

No son miembros del Consello de la Xunta ni altos cargos que habitualmente concentran la atención pública, pero sí forman parte del engranaje que sostiene diariamente las decisiones administrativas, económicas y técnicas de la Administración gallega.