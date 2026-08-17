Temperaturas extremas en Galicia: se rozarán los 40 grados con alerta roja activa

Casi 32 grados antes de alcanzar el mediodía. Con las horas centrales del día todavía por delante, Galicia afrontará este lunes una nueva jornada de temperaturas elevadas, con máximas que superarán los 36 grados en las Rías Baixas y los 38 grados en el valle del Miño y el oeste de Ourense, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A las 11:40 h de este lunes, el valor más alto se registraba en Baltar y ya alcanzaba los 31,8 grados.

Estas temperaturas llegan después de una noche tropical en buena parte de Galicia, con mínimas especialmente altas en numerosas localidades. En Fornelos los termómetros no bajaron de los 25 grados; en Oia, de los 22; en Vigo, de los 21; y en Entrimo, de los 20,5. Cerca de esos valores se quedaron Ourense, donde los mercurios no descendieron de los 19 grados, y Pontevedra, con una mínima de 19,5.

De este modo, la alerta roja por el episodio de calor en Galicia declarada por la Consellería de Sanidade seguirá activa este lunes en los 35 municipios integrados en las zonas isoclimáticas de la montaña de Ourense y el interior de Pontevedra, que ya se encontraban en este nivel de aviso durante el domingo.

El ascenso de las temperaturas será generalizado en Galicia este lunes, aunque tendrá menor intensidad en el tercio norte. Las mínimas, por su parte, experimentarán únicamente cambios ligeros.

Las localidades de las Rías Baixas bajarán esta jornada a nivel naranja, un aviso que se mantiene también en Valdeorras y el Miño de Ourense. Al mismo tiempo, el sudoeste de A Coruña y el Miño de Pontevedra continuarán en nivel amarillo.

Mapa municipios en alerta roja por calor en Galicia

En la montaña de Ourense, los municipios afectados por la alerta roja el lunes serán O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, O Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

A la zona del interior de Pontevedra pertenecen Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Nubes bajas y nieblas en A Mariña

El tiempo será diferente en el norte de Lugo. La Aemet prevé para A Mariña cielos nubosos por la presencia de nubes bajas, acompañadas de brumas y nieblas persistentes en zonas altas, además de precipitaciones débiles.

En el resto de Galicia predominarán los cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas durante las primeras y últimas horas del día. Durante las horas centrales, los cielos tenderán a quedar poco nubosos, aunque podrá aparecer nubosidad de evolución en las zonas de montaña.

Recomendaciones

En este contexto, la Secretaría Xeral para o Deporte recomienda no practicar deporte federado en la zona en alerta roja entre las 13.00 y 17.00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos. Asimismo, tanto en este nivel como en el naranja, insta a que la organización de las pruebas adapte los horarios de la práctica deportiva a las "condiciones específicas" de cada zona.

Además, Sanidade recuerda que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son las personas mayores de 65 anos y menores de cuatro, sobre todo las menores de un año, aquellas personas que padecen patologías y ciudadanos que tomen determinados fármacos, como aquellos con efecto anticolinérgico y diuréticos.

De este modo, promueve seguir sus consejos y recomendaciones, tales como beber más líquidos sin esperar a tener sed; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, y permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra.

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La Dirección Xeral de Saúde Pública establece estas alertas siguiendo el plan de la Xunta de efectos del calor sobre la salud y en base a los datos proporcionados por Meteosalud y Meteogalicia, que prevén que las temperaturas sigan siendo elevadas hasta el martes. No será hasta el miércoles cuando empiecen a bajar, según la predicción autonómica.