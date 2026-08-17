Incendios y sequía en Galicia, en directo | Evolución de la sequía, incendios forestales y olas de calor en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Certezas en O Riós de que el incendio que amenazó a los vecinos fue intencionado: «Sabemos quen o causou, o problema é poder collelo» A las 20.30 horas de este sábado, la alcaldesa de O Riós, Eva Barrio, se afanaba en A Trepa en colaborar para aplacar las llamas. No podía extenderse en una llamada de teléfono; un foco se reactivó de repente, mientras hablábamos, y la regidora tuvo que cortar para centrarse en la actuación de emergencia, para colaborar como una más con los vecinos y los profesionales en la extinción del fuego que puso en peligro la parroquia de Fumaces y A Trepa. Este domingo, con el frente ya controlado, y sin tener que lamentar heridos ni pérdidas materiales de importancia —sí hay daños ambientales en algunas plantaciones—, la regidora no dejaba dudas sobre la impresión mayoritaria en la zona acerca de la causa de este incendio. «Foi intencionado. Sabemos quen o causou, todo o mundo aquí sabe quen é, porque todos os anos por estas datas do verán, e co mesmo modus operandi, pon lumes entre O Riós e Verín. É un veciño da contorna. Xa llo manifestamos á Garda Civil, e algunha vez téñeno interrogado, pero o problema é poder collelo no sitio e no momento, ou que haxa testemuñas», describe Eva Barrio. La información completa, aquí

Estabilizado el incendio en Moaña junto a la Autovía do Morrazo Un amplio despliegue de medios contraincendios ha conseguido estabilizar el fuego que se produjo este mediodía en la parroquia de Meira, en Moaña, en una zona próxima a la Autovía de O Morrazo, desde donde era perfectamente visible. Un helicóptero y dos avionetas, desplazadas estas últimas desde la base de Beariz, así como dos agentes forestales, tres brigadas y dos camiones motobomba participan en las labores de extinción, en las que también se están implicando la Xunta de Montes de Meira, así como Protección Civil de Cangas y Moaña, Policía Local y Guardia Civil, además del apoyo de la Comunidade de Montes de Moaña. Información completa, aquí

VILATUXE LALIN. GENTE PLAYA FLUVIAL POZO DE BOI AGOSTO CALOR / Bernabé / Javier Lalín / FDV El interior de Pontevedra, la zona más castigada por el calor este verano: 9 días en alerta roja El verano de 2026 está resultando abrasador. Los días calurosos se suceden casi sin respiro acompañados de noches tropicales más propias de otras latitudes. Desde que comenzó el verano la Xunta ha decretado cuatro episodios de alerta roja durante un total de 12 jornadas, incluyendo el aviso activado para este lunes. Y la zona más castigada ha sido la del interior de Pontevedra, con nueve días en nivel máximo de riesgo por culpa de las altas temperaturas. La alerta roja o nivel 3 se define como «un episodio de calor no habitual de intensidad excepcional en el que el riesgo para la salud es elevado». Este verano, por primera vez, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta no solo los datos de temperaturas, sino también su posible incidencia en la mortalidad. Lee la información completa aquí

Manuel Méndez El incendio declarado en el campo de golf de A Toxa. / FdV Declarado un incendio en el campo de golf de A Toxa Pasadas las siete de la tarde se declaró un incendio forestal en el terreno de juego del Real Club de Golf La Toja, en la isla grovense de A Toxa. A estas horas los equipos de emergencias se emplean a fondo para tratar de contener las llamas y evitar que, con ayuda del intenso viento que sopla esta tarde, puedan extenderse al Monte Central de la isla, ya que de ser así podría tener consecuencias devastadoras. Noticia en este enlace

Diego Doval La superficie afectada fue rápidamente refrescada. / Noe Parga Vecinos y servicios de extinción sofocan un incendio en Ribadumia La rápida movilización de los servicios de emergencia evitó que un incendio forestal declarado durante la tarde en Puxafeita, en el municipio de Ribadumia, adquiriese mayores dimensiones. El fuego obligó a desplegar un operativo en el que la coordinación entre los distintos medios permitió contener las llamas en un corto espacio de tiempo. Noticia en este enlace

Javier Fraiz Bomberos y vecinos colaboraron en la extinción. / Brevebretema Situación 2 en un incendio forestal en O Riós: las llamas amenazan Fumaces En una jornada que ha conjugado en el sureste de la provincia de Ourense temperaturas por encima de 32 grados, tormentas aisladas y un riesgo de incendio forestal de nivel muy alto, el municipio ourensano de O Riós registra este sábado, día festivo del 15 de agosto, un incendio forestal en la parroquia de A Trepa y Fumaces. Los trabajos de extinción del fuego, detectado a las 16.54 horas de la tarde, movilizan un amplio operativo compuesto por varios medios aéreos, más los bomberos urbanos y forestales, agentes y técnicos que actúan por tierra. Ha sido necesario activar como medida preventiva la situación 2, por la peligrosa aproximación de las llamas al núcleo de Fumaces. «La Xunta de Galicia activa los mecanismos de protección a la ciudadanía en el núcleo poblacional, debido a la proximidad del incendio forestal», indica el 112. Noticia en este enlace

Víctor P. Currás #IFLousameLesende Estabilizado el incendio de Lousame La Consellería do Medio Rural informa de que o incendio forestal rexistrado no concello coruñés de Lousame, parroquia de Lesende, está estabilizado dende as 08,43 horas de hoxe. La Consellería do Medio Rural informa de que el incendio forestal registrado en el concello coruñés de Lousame, parroquia de Lesende, está estabilizado desde las 08.43 horas de hoy sábado 15 de agosto. El fuego comenzó ayer viernes a las 17.32 horas y según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas. Para su extinción se movilizaron, por el momento, 2 técnicos, 15 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 3 palas, 1 únidad técnica de apoyo, 9 helicópteros y 4 aviones.

Europa Press GALICIA.-Rural.- Un incendio forestal activo calcina 20 hectáreas en Lousame La Consellería de Medio Rural ha informado de un incendio forestal que se encuentra activo y que ha calcinado ya unas 20 hectáreas en el municipio coruñés de Lousame. En concreto, según informa la Xunta, el fuego se inició a las 17,32 horas en la parroquia de Lesende y, según las estimaciones provisionales, afecta a unas 20 hectáreas. Para su extinción se han mobilizado, por ahora, dos técnicos, nueve agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, tres palas, nueve helicópteros y cuatro aviones, entre ellos medios del Brif de Laza.

LIMENS SEQUIA / Gonzalo Núñez / FDV Galicia se seca: ¿cuándo llegará la lluvia? Apenas ha llovido un día en todo el verano. Esta falta de precipitaciones generalizada en toda la comunidad ha llevado a la Xunta y Augas de Galicia a decretar medidas por la escasez de agua en distintos puntos de nuestra geografía y con distintas restricciones. La última área en imponerse medidas equivalentes a un escenario de alerta ha sido el subsistema de Baiona, que afecta a los ríos Verdugo y ría de Vigo, es decir, unos 457.479 habitantes de los concellos baionés y olívico, A Lama, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, Moaña, Nigrán, Ponte Caldelas, Redondela, Soutomaior y Vilaboa. Estos se suman a los más de 427.000 gallegos afectados por la alerta por escasez de agua decretada por la Xunta hasta este martes. Casi un tercio de la población tiene limitaciones en el consumo del agua y no puede llenar piscinas ni regar jardines ni huertos o lavar sus vehículos, entre otras medidas. Ante esta alarmente situación, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Para cuándo las lluvias? La previsión completa, aquí.