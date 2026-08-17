Los gallegos reclaman más ante Consumo y se disparan las quejas contra los bancos

Los gallegos acuden menos a Consumo para resolver dudas, pero presentan más reclamaciones formales. El Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC) atendió entre enero y junio 18.157 consultas, prácticamente un centenar cada día, y tramitó 9.906 reclamaciones, unas 55 diarias. La comparación con el mismo periodo del año pasado muestra dos tendencias contrapuestas: las consultas han caído algo más de un 10%, mientras que las reclamaciones han aumentado un 2%.

En los primeros seis meses de 2025 se habían registrado 20.218 consultas y 9.710 reclamaciones, según los datos del propio organismo autonómico. Es decir, este año hubo 2.061 consultas menos, pero 196 reclamaciones más.

Y eso ocurre, además, pese a que los dos sectores que tradicionalmente generan más problemas a los consumidores —las telecomunicaciones y la energía— reducen considerablemente su peso.

Las telecomunicaciones continúan encabezando las consultas, con 4.091 entre enero y junio, pero hace un año habían sido 5.312. Son 1.221 menos, una caída de casi el 23%. La energía sigue en segundo lugar, aunque también baja con fuerza: de las 3.824 consultas del primer semestre de 2025 a las 3.165 actuales, un descenso de alrededor del 17%.

Entre ambos sectores acumulaban el año pasado cerca del 45% de todas las consultas recibidas por el Instituto. Ahora rondan el 40%.

Las consultas financieras se disparan un 43%

Mientras telefonía y energía pierden terreno, hay otro ámbito que avanza en sentido contrario. Son los servicios financieros.

Las consultas relacionadas con este sector han pasado de 1.343 en el primer semestre de 2025 a 1.926 este año, lo que supone 583 más y un incremento superior al 43%. El ámbito financiero escala así hasta convertirse en el tercer motivo de consulta ante el IGCC.

También crecen los problemas vinculados al comercio electrónico, aunque a un ritmo bastante menor. Las consultas pasan de 1.625 a 1.791, alrededor de un 10% más. En 2025, telecomunicaciones, energía, comercio electrónico y servicios financieros eran ya los cuatro ámbitos con más consultas.

La evolución apunta, por tanto, a un cierto cambio en los quebraderos de cabeza de los consumidores: siguen predominando los conflictos relacionados con el teléfono y la electricidad, pero aumentan considerablemente las dudas y problemas ligados al dinero y a los servicios financieros.

Menos reclamaciones contra las telecos

La transformación resulta todavía más evidente al observar las reclamaciones. Aunque el número total ha aumentado hasta las 9.906, las reclamaciones contra las compañías de telecomunicaciones han caído casi un 30% en apenas un año.

En el primer semestre de 2025 fueron 2.069, más del 21% de todas las registradas. Este año son 1.463, por lo que su peso baja hasta el 14,8%. Son 606 reclamaciones menos.

También descienden las relacionadas con la energía: pasan de 1.725 a 1.444, una reducción de algo más del 16%. El año pasado representaban cerca del 18% de todas las reclamaciones y ahora suponen el 14,6%.

El hecho de que las reclamaciones totales hayan aumentado pese a la fuerte caída en estos dos sectores implica que otros ámbitos están ganando protagonismo, aunque el balance difundido este año por la Xunta no ofrece un desglose completo que permita saber cuáles explican ese incremento.

Además de las reclamaciones, el Instituto realizó en los primeros seis meses del año 1.444 arbitrajes, el mecanismo que permite buscar una solución a los conflictos entre empresas y consumidores sin necesidad de acudir a los tribunales.

Las sanciones suben un 15%

También aumenta la actividad sancionadora. El IGCC abrió entre enero y junio 668 expedientes, frente a los 637 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un incremento próximo al 5%.

Más significativo es el salto en el importe. Las sanciones ascienden este año a 10,8 millones de euros, frente a los 9,4 millones contabilizados en el primer semestre de 2025: 1,4 millones más, cerca de un 15% de incremento.

Y también aquí se ha producido un cambio de protagonista.

Hace un año era el sector de la electricidad y la energía el que encabezaba la lista, con 118 expedientes por más de 2,5 millones de euros. Por detrás figuraban el sector financiero y las telecomunicaciones.

Este año la primera posición pasa a la automoción, con 73 expedientes sancionadores y multas por más de 4,9 millones de euros. Es una cifra especialmente elevada: este sector concentra por sí solo cerca del 45% de todo el importe de las sanciones impuestas durante el semestre. Por detrás se sitúan ahora la electricidad y la energía.

Casi 30.000 personas formadas y alertas por productos inseguros

La actividad de Consumo no se limita a atender consultas y reclamaciones. Durante estos seis primeros meses, la Escola Galega de Consumo formó a cerca de 30.000 personas, dentro de sus programas dirigidos a consumidores de diferentes edades.

Por su parte, el Laboratorio de Consumo de Galicia remitió casi medio centenar de alertas relacionadas con productos inseguros. Se trata del único laboratorio público oficial español de este ámbito acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), según destaca la Xunta.

Los consumidores que necesiten información o asesoramiento pueden dirigirse a las oficinas del IGCC existentes en las siete principales ciudades gallegas, realizar sus trámites a través de internet o llamar al teléfono gratuito 900 23 11 23, disponible de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.