Galicia esquiva, por ahora, la gran ola de incendios: en lo que va de año han ardido 3.500 hectáreas, un 90% menos que en 2025

Galicia llega a mediados de agosto con el fuego bajo control, al menos por ahora. Los datos de Copernicus dibujan una temporada muy distinta a la de 2025: la superficie quemada es un 90,1% inferior a la registrada a estas alturas del año pasado. Pero el calendario invita a la prudencia: el año pasado fue a partir de mediados de agosto cuando comenzó la que sería la peor ola de fuegos de la historia reciente de la comunidad, con docenas de miles de hectáreas calcinadas.

Concretamente, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) de Copernicus, hasta el 11 de agosto, último registro disponible, Galicia acumulaba 3.489 hectáreas quemadas. A Coruña concentra la mayor superficie, con 1.154 hectáreas, el 33,1% del total, seguida muy de cerca por Pontevedra, con 1.112 hectáreas (31,9%). Por su parte, en Ourense se han cartografiado 658 hectáreas (18,9%) y en Lugo, 565 (16,2%).

Más de la mitad de esa superficie se quemó durante el verano meteorológico: desde el 1 de junio constan 1.818 hectáreas, el 52,1% del total anual. Otro mes marcado por el fuego fue abril, con 1.273 hectáreas afectadas, en las que jugó buena parte el primer (y por ahora único) gran incendio forestal —que afecta a más de 500 hectáreas— de lo que va de año, registrado en Ponteareas. Según la Consellería de Medio Rural, se extinguió tras quemar 750 hectareas, cifra que el EFFIS eleva hasta las 917. En todo caso, es común que el sistema, que se basa en datos satelitales, estime por lo alto y la Xunta, que mide sobre el terreno, acote más la superficie.

El dato invita al optimismo, pero también obliga a ponerlo en contexto. Hasta el 11 de agosto de este año, Copernicus había cartografiado en Galicia un 90,1% menos de superficie quemada que en el mismo momento de 2025: 3.489 hectáreas frente a 35.122. Pero precisamente en 2025 la situación comenzó a dispararse a partir del 12 de agosto, y en ese mes se concentró el 97% de las 148.581 hectáreas calcinadas a lo largo del año contabilizadas por el sistema (y que las mediciones de la Xunta reducen a poco menos de120.000). De hecho, el día 13 comenzó el de Larouco, en Ourense, que con 37.000 hectáreas afectadas y una extensión que en línea recta llegó a alcanzar 32 kilómetros, sigue ostentando el título del incendio más grande de la comunidad en lo que va de siglo.

En el conjunto de España, EFFIS contabiliza actualmente unas 283.988 hectáreas quemadas. Las 3.489 de Galicia representan apenas el 1,2% del total nacional. Esto es, a día de hoy por cada 100 hectáreas ardidas en el país, algo más de 1 es gallega. En 2025, en cambio, Galicia concentró cerca de 4 de cada 10 hectáreas quemadas en España.

La gallega es, por lo tanto, una fotografía favorable dentro de un verano en el que el fuego vuelve a dejar una huella enorme en el país, aunque todavía queda un mes y medio de temporada de incendios en el que no se debe bajar la guardia. De hecho, durante la última semana se han registrado varios fuegos, como el de Taboada (Lugo), que afectó a 55 hectáreas, o el de Lousame (A Coruña) que ha sido controlado este lunes y afecta a unas 30 hectáreas.