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Canarias registra 75 muertes por altas temperaturas en la primera quincena de agosto

El archipiélago se sitúa como la tercera comunidad con más fallecidos, solo por detrás de Cataluña y Andalucía

Un sol intenso.

Un sol intenso. / Carlos de Saá / EFE

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

España ha registrado 1.108 muertes asociadas a las altas temperaturas en la primera quincena de agosto, 146 más que en el mismo mes del año pasado, cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 962 fallecimientos. Canarias es la tercera comunidad autónoma con más muertes (75), solo por detrás de Cataluña y Andalucía.

Según las estimaciones de MoMo, supone el tercer mayor dato para los primeros 15 días de agosto desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la cifra de 2018 -cuando se estima que se produjeron 1.197 defunciones atribuibles al calor- y de 2022 -con 1.225-.

En cuanto al perfil de los fallecidos en el mencionado periodo de tiempo, 670 fueron mujeres y 438, hombres. La mayoría, 1.070, tenían más de 65 años y, entre estos, 659 eran mayores de 85 años.

Fallecidos por comunidades

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (575) asociadas al calor, seguida de Andalucía, con 105, Canarias (75), Comunidad Valenciana (56), Castilla y León (53) y Castilla-La Mancha (41).

A estas le siguen Aragón (35), País Vasco (33), Galicia (31), Comunidad de Madrid (31), Navarra (30), Murcia (12), Cantabria (12), Asturias (12), Extremadura (4), La Rioja (3), Melilla (1) y Baleares (1). En Ceuta, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.

Noticias relacionadas y más

Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 4.191 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 1.108 estimadas durante la primera quincena de agosto, hay que sumar las 123 de mayo -contabilizadas a partir del día 22-, las 936 de junio y las 2024 de julio.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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