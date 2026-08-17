Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: «Con este calor no puedes soltar a los perros»

Aunque Galicia lleva años declarando la emergencia cinegética que permite cazar jabalí prácticamente todo el año en zonas donde estos animales causen daños en la agricultura o supongan un peligro para el tráfico por su elevada densidad, lo cierto es que sigue existiendo un calendario cinegético oficial que fija la apertura de la caza mayor de esta especie para mediados de agosto. En concreto, en este 2026 para este fin de semana, el día 15. Así que este sábado y domingo volvieron a verse las habituales escenas de coches con carritos aparcados junto a las carreteras, chalecos fosforitos y perros. Y también se escuchó algún que otro tiro, aunque no muchos.

Eso se debe a que los cazadores no salieron al monte en masa, sino que lo hicieron a cuentagotas y en zonas localizadas. ¿La razón? El tiempo. Las elevadas temperaturas en la mitad sur de Galicia y parte del interior impidieron sacar a los perros. "Entre estas temperaturas y que los perros no están en forma a estas alturas del año, lo único que puedes conseguir es que les dé un golpe de calor", relata Bárbara Fontán, de la cuadrilla de A Lama (Pontevedra). Su grupo, como muchos otros del interior pontevedrés, retrasó el inicio y confía en poder salir el próximo fin de semana o a más tardar dentro de dos.

«Algún año murió algún perro de golpe de calor y desde entonces somos más cautos»

Algo parecido a lo que sucede en Santiago. Los cazadores del terreno cinegéticamente ordenado (Tecor) de Paraveche empezarán «el fin de semana que viene», afirman; mientras que los de Castromaior-A Gracia no se ponen fecha, aunque por ahora descansan. Su integrante Luis García Bello, cazador de A Peregrina y presidente de Aproca Noroeste, confirma que «hace demasiado calor para soltar a los perros». «Algún año murió alguno y desde entonces los propietarios son mucho más cautos» con este tema, aclara.

García Bello desvela además otra razón de peso para retrasar la temporada: las fiestas. «Mucha gente está de vacaciones a estas alturas», explica. Factor al que se suman las comidas familiares propias del 15 y el 16 de agosto, un festivo potente en Galicia que complica reunir a una decena de integrantes para poder salir en cuadrilla a por el jabalí.

Normalidad en el norte de Lugo y A Coruña, caza matinal en Ourense y «bastantes jabalíes en maizales»

Mientras en el rural de media Galicia estiran las vacaciones sin salir al monte, en otros lugares la temporada del jabalí comenzó con normalidad. Es el caso de la costa de Lugo, donde no hay probemas con el calor. De hecho, la campaña se estrenó bajo la lluvia y a menos de 20 grados. Y con abundancia de presas. «Matamos dos, pero se vieron bastantes jabalíes en los maizales», relata un integrante de una cuadrilla de Alfoz. En esta época las plantaciones están altas, con la espiga formándose, lo que atrae a los cerdos salvajes. Los cazadores lo saben y acuden allí a por ellos, para minimizar además daños en la agricultura.

En las comarcas lucenses de A Terra Chá y A Ulloa y en las coruñesas de Eume y Ortegal también se ecucharon este fin de semana los primeros tiros, en algunos casos con la jornada dominical dedicada al corzo y no al jabalí.

Y en la provincia de Ourense, pese a todas las alertas por altas temperaturas, también hubo cuadrillas que estrenaron la temporada del jabalí. Alejandro Portela salió con su grupo el sábado en Vilar de Barrio y este domingo en Sandiás, en la comarca de A Limia. Eso sí, lo hacen en horario reducido de mañana, «entre las 07.30 y las 11.30 horas», con un sistema de caza más rápido y ágil que el habitual de localizar los animales por la mañana y cazarlos por la tarde. El calor obliga a cambiar la estrategia, pero en su caso dio resultado porque ambos días consiguieron abatir jabalíes. «Este año la verdad es que se ven bastantes».

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Algo que confirman los Monteros Galaicos de San Cristovo de Cea, que en su coto salieron a cazar también en horario de mañana para combatir el calor, pero con éxito. «Matamos seis y le disparamos al menos a otros veinte», unas cifras que permiten «comenzar la temporada de una manera genial y tremendamente prometedora».

Fuente: El Correo Gallego