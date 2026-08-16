El interior de Pontevedra, la zona más castigada por el calor este verano: 9 días en alerta roja

El verano de 2026 está resultando abrasador. Los días calurosos se suceden casi sin respiro acompañados de noches tropicales más propias de otras latitudes. Desde que comenzó el verano la Xunta ha decretado cuatro episodios de alerta roja durante un total de 12 jornadas, incluyendo el aviso activado para este lunes. Y la zona más castigada ha sido la del interior de Pontevedra, con nueve días en nivel máximo de riesgo por culpa de las altas temperaturas.

La alerta roja o nivel 3 se define como «un episodio de calor no habitual de intensidad excepcional en el que el riesgo para la salud es elevado». Este verano, por primera vez, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta no solo los datos de temperaturas, sino también su posible incidencia en la mortalidad.

En este sentido, no necesariamente son los sitios en donde los termómetros alcanzan niveles más altos donde el peligro es mayor, pues la población de esas zonas suele estar más acostumbrada al calor. Por el contrario, el impacto se agrava en otras áreas donde estos episodios son inusuales.

Desde el 21 de junio hubo cuatro picos máximos de calor en los que la Xunta activó la alerta roja. El primero fue entre el 21 y el 23 de junio, nada más comenzar el verano. El segundo entre el 2 y el 6 de julio, el tercero el 11 de agosto y el cuarto empezó el sábado 15 y continúa, al menos hasta este lunes.

Mapa de alertas de calor en Galicia. / FdV

Durante este domingo estuvieron en alerta roja 67 concellos del interior de Pontevedra, las Rías Baixas y la montaña de Ourense. La Xunta rebajó para este lunes el aviso en las Rías Baixas a naranja, pero continúan en nivel máximo el interior de Pontevedra y la montaña de Ourense (afectando a 35 concellos).

Temperaturas máximas

Según los datos de MeteoGalicia, durante la jornada de este domingo se alcanzaron máximas de 39 grados en Ourense. El segundo registro más alto del día lo obtuvo la estación de Arbo, con 38,4 grados. En Leiro se llegó a los 37,9 y en Arnoia y Salvaterra de Miño a los 37,5.

El interior de Pontevedra está siendo la zona más castigada por el calor, pues estuvo en alerta roja 9 de las 12 jornadas decretadas por la Xunta. Se incluyen en esta área un total de 16 concellos: Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.

Le sigue muy de cerca la montaña de Ourense, con 8 jornadas en nivel máximo por el calor, incluyendo la de este lunes. Después está el centro de Lugo (con seis días), y la montaña de Lugo (con 5).

Y el calor extremo continuará en los próximos días, aunque habrá menos concellos en nivel máximo de alerta. Este lunes los termómetros continuarán por encima de los 30 grados en todas las ciudades, con la excepción de Ferrol y A Coruña. MeteoGalicia prevé máximas de 38 grados en Ourense. Mientras, Vigo y Pontevedra se situarán en los 35. Santiago llegará a los 32 y Lugo, a los 30. Las altas temperaturas se mantendrán el martes y no se empezará a notar un ligero alivio hasta el miércoles.