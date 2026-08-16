Facenda intensifica los embargos y recupera 64 millones de impagos de los contribuyentes

La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) está persiguiendo con más ahínco a los morosos. Cuando un contribuyente no abona los impuestos o las tasas que le corresponden, elude el pago de multas o el reintegro de ayudas, el fisco gallego inicia el procedimiento para el cobro de estas deudas por la vía forzosa. Primero se apremia al deudor a que ingrese el dinero mediante la aplicación de una serie de recargos económicos y si esa vía no funciona se recurre al embargo de salarios, bienes o cuentas bancarias. En 2025 se realizaron casi 37.000 embargos, que permitieron recaudar 64 millones de euros.

Pero antes de que se haga efectivo el embargo, hay una serie de pasos previos. Primero el funcionario dicta la orden para requisar bienes o derechos y después se notifica al afectado. Y es aquí donde las cifras recopiladas en la memoria anual de la Atriga revelan que se está intensificando la labor del fisco gallego para que no pierda un euro del erario público: las diligencias de embargo firmadas crecieron un 28,4 por ciento en un año y las notificadas un 41 por ciento.

Esto viene parejo a un cambio importante en la gestión de las deudas tributarias. En 1997 se externalizó el servicio para el cobro por vía forzosa de los impagos. Se crearon cinco zonas de recaudación que quedaron en manos privadas y asumieron estas tareas. Sin embargo, tras crearse la Atriga la Xunta decidió recuperar estas funciones y comenzó a desmantelar de forma progresiva estas oficinas. En 2023 se suprimieron las de A Coruña, Ourense y Lugo, en 2024 le llegó el turno a la de Vigo y la última en cerrarse fue la de Pontevedra en diciembre de 2025.

La Consellería de Facenda ya justificó, en su momento, que esta medida provocaría una mayor eficiencia en las tareas de recaudación de las deudas en periodo ejecutivo. Y los datos de 2025 así lo avalan. La Atriga ejecutó 36.395 embargos el pasado año y A Coruña se situó a la cabeza con el 38 por ciento de las confiscaciones y el 67 por ciento del monto recaudado: un total de 42,6 millones de euros. En la zona de Vigo se ingresaron 7,5 millones, en Pontevedra 4,9 millones, en Lugo 4,7 millones y en Ourense 4 millones más. Pero no se trata solo de deuda con la Xunta, pues los concellos pueden delegar el cobro por vía forzosa en la Atriga.

Pero antes de llegar al extremo del embargo, la Atriga intenta recuperar las deudas por la vía de apremio. En 2025 se enviaron 36.490 avisos a contribuyentes para urgirles al pago de deudas por valor de 40,6 millones de euros. El 23 por ciento fueron impagos al órgano tributario que se encarga de la recaudación en Galicia, el 57 por ciento se correspondió con otros departamentos de la Xunta y el 20 por ciento con entidades locales. Los recargos que se aplican oscilan entre el 5 y el 20 por ciento de la cantidad adeudada.