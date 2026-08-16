El BNG denuncia que cientos de cuidadoras de dependientes se quedan fuera de las ayudas de «respiro familiar» de la Xunta

El BNG acusa a la Xunta de realizar un «tijeretazo» de 400.000 euros en el programa 'Respiro Familiar', lo que considera que «dejará fuera» de la convocatoria de este año a «cientos» de cuidadoras y cuidadores con personas dependientes y con grandes discapacidades a su cargo.

«Pasa de un poco más de un millón de euros que tenía en convocatorias anteriores a apenas 735.000 euros», criticó la viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil. Según explicó, se trata de ayudas que facilitan la contratación de un servicio de atención domiciliaria o de una plaza en un centro de día o residencia.

«Esto quiere decir que muchas familias que necesitan esta ayuda para conciliar la vida de cuidados con el derecho al descanso se van a quedar sin él. Como venimos denunciando, ya en las anteriores convocatorias quedaban personas solicitantes fuera del programa de ayudas porque se terminaba antes el presupuesto», expuso.

Presupuesto «insuficiente»

De hecho, según advierte, el Observatorio Demográfico de Galicia advertía de que «entre 80 y el 90%» de las personas y familias que necesitan acceder a estas ayudas se quedaron sin ellas porque el programa no contaba con «presupuesto suficiente».

Rodil también ha alertado de un plazo de solicitud «más recortado», ya que la Consellería de Política Social solía publicar la convocatoria en abril o mayo y este año lo ha hecho en agosto. La demora, según explicó, va a implicar que las posibles beneficiarias tengan «solo dos meses» para presentarla.

«Es un absoluto despropósito», considera la diputada nacionalista. Por todo ello, el BNG defenderá en el primer pleno del curso las iniciativas que ha registrado al respecto en el Parlamento, con las que reclamarán al Gobierno de Alfonso Rueda la elaboración de un plan que «garantice realmente el derecho al respiro» a las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres.