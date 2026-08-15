Incendios y sequía en Galicia, en directo | Evolución de la sequía, incendios forestales y olas de calor en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Europa Press GALICIA.-Rural.- Un incendio forestal activo calcina 20 hectáreas en Lousame La Consellería de Medio Rural ha informado de un incendio forestal que se encuentra activo y que ha calcinado ya unas 20 hectáreas en el municipio coruñés de Lousame. En concreto, según informa la Xunta, el fuego se inició a las 17,32 horas en la parroquia de Lesende y, según las estimaciones provisionales, afecta a unas 20 hectáreas. Para su extinción se han mobilizado, por ahora, dos técnicos, nueve agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, tres palas, nueve helicópteros y cuatro aviones, entre ellos medios del Brif de Laza.

LIMENS SEQUIA / Gonzalo Núñez / FDV Galicia se seca: ¿cuándo llegará la lluvia? Apenas ha llovido un día en todo el verano. Esta falta de precipitaciones generalizada en toda la comunidad ha llevado a la Xunta y Augas de Galicia a decretar medidas por la escasez de agua en distintos puntos de nuestra geografía y con distintas restricciones. La última área en imponerse medidas equivalentes a un escenario de alerta ha sido el subsistema de Baiona, que afecta a los ríos Verdugo y ría de Vigo, es decir, unos 457.479 habitantes de los concellos baionés y olívico, A Lama, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, Moaña, Nigrán, Ponte Caldelas, Redondela, Soutomaior y Vilaboa. Estos se suman a los más de 427.000 gallegos afectados por la alerta por escasez de agua decretada por la Xunta hasta este martes. Casi un tercio de la población tiene limitaciones en el consumo del agua y no puede llenar piscinas ni regar jardines ni huertos o lavar sus vehículos, entre otras medidas. Ante esta alarmente situación, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Para cuándo las lluvias? La previsión completa, aquí.

La Xunta aplica medidas en Vigo y su área por escasez severa de agua El organismo Augas de Galicia ha acordado activar la aplicación de medidas equivalentes a un escenario de alerta o escasez severa en el subsistema de Baiona, que afecta a los ríos Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona, así como el escenario o escasez severa en la unidad territorial de escasez 3: río Lérez y ría de Pontevedra y en la unidad territorial de escasez 10: río Anllóns y costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo hasta el río Anllóns. En el caso del subsistema de Baiona, que afecta a los concellos de A Lama, Baiona, Cangas, Fornelos de Monte, Gondomar, Moaña, Nigrán, Ponte Caldelas, Redondela, Soutomaior, Vigo y Vilaboa (457.479 habitantes), está afectada por un nivel 1, que según el «Plan especial de sequía de la demarcación hidrográfica de Galicia Costa» que implica que quedan 90 días de reserva de auga en el caso de que la entrada sea nula e se mantengan los niveles de desencoro mínimo establecidos. Lee la información completa aquí

Noela Vázquez Dosil Imagenes del incendio que afectó a A Gudiña (Ourense) en 2025. / Brais Lorenzo / FDV Las emisiones de los incendios de 2025 duplicaron las de las grandes industrias gallegas Las hectáreas quemadas se cuentan, se fotografían y ocupan titulares. Pero un incendio no solo destruye el monte, emite gases de efecto invernadero a la atmósfera que retroalimentan el mismo cambio climático que cada vez los hace más voraces. Sin ir más lejos, el año pasado, uno de los peores en cuanto al fuego se refiere en Galicia, las emisiones de los incendios que azotaron a la comunidad más que duplicaron las de las principales industrias gallegas, como refinerías o celulosas. Más información, aquí.

Paula Pérez A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada pola directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitará a Agrupación Forestal de Xestión Conxunta de Moalde Silleda / FDV_Externas El caos en la propiedad y la desconfianza frenan las agrupaciones forestales en Galicia Tras la ola de incendios que en 2025 arrasó Galicia, se hizo más imperiosa aún la necesidad de gestionar el monte para protegerlo de las llamas. Pero el reducido tamaño de las parcelas es un inconveniente para sacarle rentabilidad y facilitar los desbroces. De ahí que desde la Xunta lleven años impulsando instrumentos de agrupación forestal. Sin embargo, solo están activas 24 asociaciones en Galicia y en los últimos tres años no se ha creado ninguna nueva. La noticia, aquí.

Cris P. Cervera Ponte Sampaio fue la parroquia pontevedresa más afectada por el fuego. / GUSTAVO SANTOS Veinte años de aquel agosto en el que ardió la comarca de Pontevedra Una oleada de incendios cercó viviendas, arrasó miles de hectáreas y causó dos muertes en agosto de 2006, antes de transformar para siempre el paisaje y la memoria de Pontevedra. La noticia, aquí.

Mateo Garrido Triñanes Reunión de la Oficina Técnica da Seca, esta mañana / Cedida Más de 427.000 gallegos, afectados por la alerta por escasez de agua decretada por la Xunta La Xunta ha declarado este martes la declaración de alerta por escasez de agua en 32 concellos de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, donde podrán aplicarse restricciones a determinados usos del agua, como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Además, en caso de que así fuese necesario, podrían llegar a establecerse cortes de agua puntuales. Esta declaración afectará, según las últimas cifras del padrón, a casi 430.000 habitantes que residen en los concellos que conforman las unidades territoriales del río Lérez y del río Anllóns y Costa da Coruña. A ellos se suma Baiona, donde la Xunta no declara formalmente la situación de alerta pero impone medidas equivalentes a las de este escenario. Más información.

R. V. Un tractor retira silos de hierba quemados por el fuego de Carboentes. / Bernabé / Amanda Castro Aplacados los dos incendios de Rodeiro: extinguido el de Arnego, tras arrasar 26 hectáreas, y controlado el de Carboentes, tras quemar 20 La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal que permanecía activo desde el sábado en la parroquia de Arnego, que calcinó 25,72 hectáreas. Mientras, permanece controlado desde las 22.48 horas del domingo el incendio iniciado el sábado en la parroquia de Carboentes, que quemó 20 hectáreas. La noticia, aquí.

R. S. C. Bomberos foresales trabajan en la extinción de un incendio en Rianxo. / Noe Parga Medio Rural acuerda con los sindicatos mejoras salariales para agentes y bomberos del servicio de extinción de incendios La Consellería de Medio Rural firmó este lunes con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT mejoras retributivas para el colectivo de agentes forestales y facultativos medioambientales, así como para los bomberos forestales fijos discontinuos del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta. Estos acuerdos suponen «un refuerzo presupuestario de seis millones de euros». Más información.