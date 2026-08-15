La alerta roja por calor se extiende a 67 concellos: llega a las Rías Baixas y a la montaña de Ourense

Los termómetros no dan tregua este verano. La Xunta ha ampliado la alerta roja por calor para este domingo. El nivel máximo de riesgo sanitario, que este sábado afecta únicamente a los 16 concellos de la zona isoclimática del interior de Pontevedra, se extenderá a las Rías Baixas y a la montaña de Ourense, por lo que alcanzará en total a 67 municipios gallegos.

El cambio supone incorporar al nivel rojo otros 51 concellos, 32 de las Rías Baixas y 19 de la montaña ourensana. La Xunta adopta la medida a partir de los datos de MeteoSalud y MeteoGalicia dentro del plan autonómico frente a los efectos de las altas temperaturas.

El episodio no se limitará, sin embargo, a las zonas en nivel máximo. Otros 38 concellos estarán en alerta naranja, correspondientes a Valdeorras, el sur de Lugo y el Miño de Ourense, mientras que 25 municipios permanecerán en alerta amarilla, en el suroeste de A Coruña y el Miño de Pontevedra. En conjunto, habrá 130 concellos gallegos bajo algún nivel de alerta sanitaria por calor.

MeteoGalicia prevé que las temperaturas continúen elevadas desde este domingo y hasta el martes, mientras que el descenso comenzaría a notarse a partir del miércoles.

Los 67 concellos en alerta roja

Interior de Pontevedra (16): Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Rías Baixas (32): Barro, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Pontevedra, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

Montaña de Ourense (19): O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Deporte

Ante la ampliación de la alerta, la Xunta recomienda no practicar deporte federado en las zonas en nivel rojo entre las 13.00 y las 17.00 horas, con la excepción de los deportes náuticos y acuáticos. En los ámbitos bajo alerta roja y naranja aconseja además a los organizadores de pruebas adaptar sus horarios y adoptar medidas preventivas.

Sanidade recuerda que entre los colectivos especialmente vulnerables al calor se encuentran los mayores de 65 años, los menores de cuatro años, las personas con determinadas enfermedades crónicas o que toman algunos medicamentos, así como quienes trabajan o realizan actividad física durante varias horas al aire libre.

Entre las principales recomendaciones figuran beber líquidos sin esperar a tener sed, evitar el alcohol y las comidas copiosas, permanecer en lugares frescos o ventilados, bajar las persianas durante las horas centrales del día y evitar la actividad física al aire libre cuando las temperaturas sean más elevadas.

En caso de agotamiento o de síntomas compatibles con un golpe de calor, Sanidade aconseja solicitar asistencia médica urgente a través del 061.