La Xunta distribuye entre hogares con niños y con pobreza severa cuatro mil tarjetas monedero este año

Este año la Xunta concedió más de 8,3 millones de euros en ayudas a familias en situación de pobreza severa y con hijos al cargo, según el balance que la Administración gallega acaba de publicar sobre el Programa Básico, cofinanciado por la UE, cuyo objetivo es precisamente el de combatir los casos más extremos de vulnerabilidad en hogares donde hay niños.

Desde el Ejecutivo gallego explican que la iniciativa, apoyada con fondos europeos, consiste en poner a disposición de las familias tarjetas o vales para que compren con ellos productos básicos de alimentación e higiene, incluidos productos de higiene femenina. En lo que va de 2026 se concedieron un total de 3.973 tarjetas a otras tantas unidades familiares, de forma que el número total de personas beneficiarias asciende a 14.402.

Entre 130 y 220 euros al mes

Las tarjetas monedero que se entregan a las familias, explica la Xunta en un comunicado, tienen una validez de doce meses prorrogables y sus cuantías oscilan entre los 130 euros y los 220 euros mensuales, en función de la composición de la unidad familiar. Se trata de unas tarjetas que pueden emplearse en los establecimientos colaboradores del programa.

Las solicitudes de acceso para disponer de estas ayudas se tramitan a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. En este año, participaron en el programa 240 concellos.

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Asimismo, la Xunta señala que Cruz Roja, como entidad social adjudicataria de la gestión de este programa, se encargó de la distribución de las tarjetas, de facilitar información sobre los recursos sociales disponibles y de proporcionar medidas de acompañamiento social a las personas beneficiarias de la prestación, entre las que se incluyen un servicio de asesoramiento sobre la gestión de un presupuesto doméstico y la promoción de hábitos de alimentación saludables.