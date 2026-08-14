El PSdeG insta a la Xunta a destinar los fondos «adicionales» de dependencia a «derechos» y no a «un sistema de caridad»

La portavoz de Política Social del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, Silvia Longueira, ha manifestado este viernes su preocupación con respecto a los planes de la Xunta con motivo de «los 270 millones de euros adicionales que aportará el Estado, recursos que ya llegan desde julio a las arcas autonómicas».

Así, ha advertido de que esa cantidad, distribuida entre el presente año y el próximo, se debe destinar «directamente a garantizar los derechos de los ciudadanos». «Para nosotros, tiene que traducirse en, como mínimo, en una inversión media mensual de 1.320 euros por persona para cubrir las necesidades de los grandes dependientes», ha afirmado, antes de incidir en que, si la Administración central va a aportar ahora 660 euros por persona y mes, la autonómica debe «cubrir el otro 50%».

Para la socialista, la pregunta fundamental es si «el Gobierno de Rueda les va a reconocer ahora a los dependientes sus derechos o va a seguir tratando de engañarlos con ese bono caridad de 416 euros», ha afirmado, en referencia a la ayuda del Bono Coidado que, sostiene, la Xunta «usa para desentenderse de la atención directa a quienes lo necesitan». Con este tipo de ayudas, para Longueira el PP desplaza a las personas dependientes «hacia un sistema de caridad», en vez de tratarlas como «sujetos de derecho».

A renglón seguido, Longueira ha resaltado lo que implican para Galicia las nuevas cifras para la financiación de la dependencia, que se traducen en una «reformulación del sistema». «Las cuantías para el grado III se incrementarán un 128%, al pasar de 290 a 660 euros por dependiente y mes. En el caso del grado II, se dobla la cantidad: de 130 a 260 euros. Y para el grado I, el aumento es de un 18% (de 76 a 90 euros)», ha resaltado.

«Ese dinero no puede servir para que el PP se llene la boca diciendo que tiene resuelta la dependencia, que aumentaron las solicitudes que ya están cobrando, pero lo que están cobrando es ese bono caridad, y no obteniendo los derechos tal como están reconocidos en la ley», ha enfatizado.

Finalmente, ha censurado también que la conselleira Fabiola García «insista en la existencia de una deuda de 3.000 millones de euros con Galicia por parte del Estado en el campo de la dependencia mientras lo que no dice es que fue el Ejecutivo de Rajoy el que generó la deuda en su gran mayoría entre los años 2011 y 2018, al rebajar sus contribuciones al sistema a cuotas de hasta el 21%». La diputada socialista ha afirmado que esa deuda, «que, evidentemente, no es de 3.000 millones», se debe reclamar «con las cuentas claras y firmadas en un papel».