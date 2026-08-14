La factura de la sequía en el campo gallego supera los 160 millones de euros desde abril

La sequía pasa factura al campo gallego, y lo hace por todo lo alto. En un verano especialmente cálido y extraordinariamente seco, el sindicato Unións Agrarias estima que tan solo en la producción de forraje destinado a la alimentación de ganado la comunidad ha perdido ya más de 160 millones de euros, teniendo en cuenta no solo la cantidad, sino también la calidad. Y advierten: el impacto económico no terminará con la cosecha y se trasladará a la siguiente campaña por la dificultad de dar con alternativas para la alimentación del ganado.

Pese a ser considerablemente elevada, tal y como explica el vicesecretario xeral de Unións Agrarias, Félix Porto, se trata de una cifra «absolutamente provisional» y que solo tiene en cuenta el impacto cualificable de la sequía entre abril y la primera semana de agosto. «En el vino sabemos que hay una merma de producción, y que también hay problemas en la horta, la manzana... Lo que sí que calculamos son los daños irreversibles», indica. 102 millones de euros en pérdidas en el maíz de forraje, 34,8 millones en las praderas y 27,3 en los pastos permanentes. Suman, por lo de ahora, 164,1 millones acumulados.

Este golpe económico llega, además, en un momento de especial debilidad para el campo gallego, que este año ha hecho frentea la campaña más cara de su historia. A las pérdidas que han generado las plagas y los jabalíes, señala Porto, hay que sumar el impacto del conflicto en Oriente Medio y el canal de Hormuz sobre el gasóleo y los precios de los fertilizantes y los plásticos que se emplean en agricultura.

Asimismo, la afectación no es igual por todo Galicia, y según señalan desde Unións Agrarias más de la mitad de las pérdidas se han registrado en la provincia de A Coruña, seguida de la de Lugo, precisamente por el peso que tienen en ellas las explotaciones ganaderas y la producción de forrajes. Las comarcas más afectadas son, así, la de Barcala-Xallas, Chantada y Deza.

Todo ello se suma «a una bajada desproporcionada de los precios de la leche, y la carne va en la misma dirección», añade Porto. De este modo, en un contexto que ni siquiera la lluvia podría revertir, desde el sindicato reclaman una reunión con la Consellería de Medio Rural para evaluar la situación y tomar medidas a corto, medio y largo plazo. A esto, además, suman otra reclamación: «Solo pedimos que se cumpla la Lei da Cadea Alimentaria», asevera Porto al respecto, recordando que muchas explotaciones van a «entrar en perdidas» por verse obligadas a vender por debajo del precio de coste, a pesar de que la legislación estipula que esto está prohibido.

«Es curioso que tengamos que volver a pedirlo. Debería haber un mecanismo inmediato, una monitorización de la subida de los costes de producción y la bajada del precio, que no solo va a generar una merma en los ingresos, sino que hará que muchas explotaciones entren en pérdidas. Este mecanismo tiene que activarse desde la Administración, que es la que tiene capacidad para ello», reivindica, recordando que el 60% de los costes de producción de leche están directamente relacionados con la alimentación.

De este modo, desde Unións Agrarias advierten de que, sin tener en cuenta posibles sequías a futuro, el impacto seguirá viéndose el año que viene: «La menor disponibilidad de forrajes propios obligará a numerosas granjas a incrementar la compra de alimentos durante los próximos meses, por lo que el impacto económico de la sequía no terminará con la cosecha, sino que se trasladará a los costes de producción de la siguiente campaña debido a la dificultad de encontrar alimentación animal alternativa como la alfalfa o veza», aseguran.