Casi diez mil familias gallegas rechazaron expresamente vacunar contra la gripe a sus hijos

Cuando analiza las causas de las defunciones registradas en Galicia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala la influenza (gripe) como la causa básica de 143 fallecimientos en 2024. La cifra que aporta para esa patología en 2025, aunque todavía tiene carácter provisional, es más del doble, con 313 casos, casi la mitad en personas con al menos 90 años y el 98% del total en individuos de 60 o más años.

Precisamente los adultos a partir de esa edad constituyen uno de los grupos a los que recomienda inmunizarse la Consellería de Sanidade «por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros en el caso de padecer gripe» y dos de cada tres gallegos apelados hacen caso a ese consejo.

Con todo, esa cifra no solo estaría por debajo del umbral que recomienda la OMS, sino que, además, una pequeña parte del total, el 4% de los ciudadanos con 60 o más años, rechaza expresamente la vacuna cuando le es ofertada, un fenómeno que ha repuntado durante la última campaña de vacunación con respecto a la anterior.

Recuento de noes

Según el informe final de la Consellería de Sanidade sobre la campaña más reciente, la de 2025, un total de 37.301 individuos de 60 o más años dijeron que no a vacunarse, a los que se sumarían casi diez mil niños.

La Xunta refiere como «renuncias» el hecho de que un usuario rechace inmunizarse cuando en un punto de vacunación le es ofrecida esa posibilidad. La negativa queda registrada en la historia vacunal del paciente, tanto en los centros del Sergas como en el resto.

En lo que respecta a los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años, que dependen de sus progenitores, Sanidade eleva las renuncias totales a 9.991, lo que equivaldría al 4,7% de los menores en esa franja etaria. Con respecto a este colectivo, se alcanzó una cobertura del 54,09%, casi seis puntos por debajo de la meta que se ponía la Xunta, si bien creció ligeramente en el grupo menor de 5 años.

En el caso de los gallegos a partir de 60 años, el rechazo registrado en el informe final de la campaña 2024 se había concretado en 33.402 noes, un 10,4 por ciento menos, mientras que entre los niños las renuncias se habían elevado a 3.629.

Tanto en uno como en otro caso las cifras absolutas de 2025 son superiores a las anotadas un año antes, aunque entre los pequeños la proporción de renuncias en realidad baja porque en 2024 la vacunación infantil se limitaba a niños de entre 6 y 59 meses y un año después la Xunta extendió la inmunización hasta los 11 años, lo que incrementó el número de potenciales destinatarios y de posibles negativas.

Personal sanitario

El indicador de rechazos no aparece desglosado ni para personal sanitario ni para embarazadas, aunque sí es posible saber que un 54,67% del personal médico y de enfermería se animó a vacunarse, lo mismo que la mitad de las gestantes.

Entre las segundas, hay un incremento de diez puntos con respecto a un año antes y para los primeros supone una ligera recuperación tras el 53,8% de 2024. Aun así, representa el segundo porcentaje más bajo desde la irrupción del covid, que sirvió de acicate para animar a la inmunización de todos los colectivos, rebajando las negativas a la inyección.

En general, en 2025 se vacunaron en Galicia contra la gripe 883.892 personas, un dato superior al de la campaña previa.

Uno de los deberes que se pone el Sergas campaña tras campaña es que el porcentaje de dosis recogidas sea inferior al 5% de las dosis suministradas a los centros y esta vez esa cifra rebasó el 6,1%.

El dato más actualizado de la evolución de la gripe en lo que va de temporada en Galicia lo ofrece Saúde Pública a través de los partes de seguimiento de la dolencia. Por ahora, la comunidad ha registrado 4.272 ingresos con gripe confirmada, el 99,4% con gripe A. Solo durante la semana pasada constan 16 personas en esa situación, el doble de lo contabilizado en la anterior.