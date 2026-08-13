La Xunta apuesta por transformar la madera en bioplásticos para envases

Galicia es una potencia forestal, pero no debe quedarse solo en producir y realizar las primeras transformaciones de la madera, sino que urge avanzar hacia productos terminados de mayor valor. El nuevo Plan Director del Sector Forestal-Madera elaborado por la Xunta, con la participación del sector, identifica las nuevas oportunidades de negocio: desde la construcción, la fabricación de fibras textiles e incluso los bioplásticos para envases. El Gobierno gallego cree que las restricciones a los plásticos no reutilizables aumentarán hasta un 16 por ciento la demanda anual de estos materiales sostenibles y, por esa razón, apuesta por la instalación de «biorrefinerías», que permitan un aprovechamiento máximo de la madera a través de sucesivas transformaciones.

En estas biorrefinerías se podrían producir desde biocombustibles, bioplásticos, fibras textiles o biochar (carbón vegetal que se puede utilizar como fertilizante). No es una medida a corto plazo, pero la Xunta si la considera «estratégica» y por eso defiende impulsar la investigación en este campo y «orientar las inversiones hacia estos nuevos modelos de negocio».

Según recoge el documento, el impuesto de 0,45 euros por kilo a los plásticos no reutilizables impulsará la demanda de bioplásticos. Se trata de materiales innovadores fabricados a partir de componentes de la biomasa forestal, como la celulosa, la lignina o el polvo de madera. También se aboga por impulsar los biocombustibles (biomasa) ante la caída que experimentarán el diésel o la gasolina.

Pero la Xunta va más allá y apuesta también por el desarrollo de otros materiales avanzados a partir de la madera. Cita, por ejemplo, nanomateriales que pueden ser usados en electrónica o los «composits» como la fibra de carbono que se hacen a partir de lignina y que, según el Ejecutivo autonómico, están empezando a usar empresas líderes de sectores como la aeronáutica, la automoción o la energía.

Productos tradicionales

En todo caso, el desarrollo de estos materiales más avanzados elaborados a partir de madera no significa que no deban seguir fabricándose otros productos clásicos como el tisú. La Xunta advierte que la demanda crecerá, sobre todo en mercados emergentes. Y en España el envejecimiento de la población aumentará la venta de pañales para la incontinencia, además de que toallitas, mascarillas desechables o compresas también serán cada vez más solicitadas.

Y la Xunta mantiene su objetivo de impulsar la fabricación de fibras textiles a partir de celulosa, a pesar de haber fracasado el intento de Altri por construir una fábrica en Palas de Rei.

El otro nicho de mercado importante es la construcción y rehabilitación. De hecho, prevé ayudas por 4,1 millones de euros entre este año y 2027 para fomentar el uso de la madera en la edificación.