Perder el título tiene un precio en Galicia: 61 diplomas académicos han acabado en el DOG desde 2023, ¿por qué?

Puede estar durante años guardado en un cajón hasta que llega una oposición, un nuevo trabajo, una matrícula o cualquier trámite en el que toca demostrar oficialmente los estudios cursados. Y entonces no aparece. Perder un título académico no es tan excepcional como podría parecer. El Diario Oficial de Galicia (DOG) deja constancia de ello: desde comienzos de 2023 y hasta el 12 de agosto de este año se han publicado 61 anuncios relacionados con títulos o certificados académicos extraviados.

El número ha ido además en aumento. En 2023 fueron ocho; en 2024, 18; y en 2025 se alcanzaron los 21. En lo que va de 2026 ya se contabilizan otros 14, por lo que antes de terminar agosto se ha alcanzado ya dos tercios de todos los registrados durante el pasado ejercicio.

No todos son iguales. Hay desde el título de Educación Secundaria Obligatoria que alguien consiguió siendo adolescente hasta diplomas profesionales cuya pérdida puede convertirse años después en un problema para acreditar una cualificación. En 2023, por ejemplo, entre los títulos no universitarios extraviados había cuatro de Bachillerato y tres de ESO, a los que se sumaba un título propio de máster de la Universidade de Santiago.

La casuística se amplía notablemente en los dos ejercicios siguientes. En los anuncios de 2024 aparecen nuevamente títulos de ESO, pero también titulaciones de Formación Profesional, desde Electromecánica de Vehículos hasta Mantenimiento de Equipo Industrial o Administración y Finanzas. A ellos se sumaron documentos universitarios expedidos por la USC, entre ellos un antiguo certificado de aptitud pedagógica (CAP) y un título propio de especialización vinculado a Ortopedia.

En 2025 volvió a repetirse el patrón: ESO y Bachillerato convivieron en el DOG con títulos de FP como Cuidados Auxiliares de Enfermería, Administración y Finanzas, Laboratorio de Imagen o Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. También se publicaron cuatro pérdidas correspondientes a documentación académica propia de la Universidade de Santiago, entre ellas másteres en Prevención de Riesgos Laborales, Servicios de Orientación Profesional para la Inserción Laboral y Cooperación Internacional y Voluntariado.

Este año, cuatro títulos de ESO

Los 14 anuncios publicados en 2026 ofrecen quizá la fotografía más clara. Trece corresponden a enseñanza no universitaria: cuatro títulos de ESO, uno de Bachillerato y ocho titulaciones de Formación Profesional. Entre estas últimas hay Cuidados Auxiliares de Enfermería, Educación Infantil, Integración Social, Laboratorio Clínico y Biomédico, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear o Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. El restante es un título propio de máster en Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales expedido por la USC.

Hay que hacer, no obstante, una precisión. El DOG no constituye un registro de todos los títulos que pierden los gallegos. Lo que permite contabilizar son aquellos extravíos que llegan al diario oficial porque su titular inicia el procedimiento para conseguir un duplicado.

Perderlo puede costar más de 70 euros

¿Qué debe hacer alguien que descubre que ha perdido su título? En las enseñanzas no universitarias, el primer paso es dirigirse al centro educativo que tramitó el documento para iniciar la solicitud de duplicado. Cuando existe pérdida o destrucción total que impide identificar el original, la normativa obliga a hacer pública esa circunstancia antes de expedir otro ejemplar. De ahí esos pequeños anuncios que aparecen periódicamente en las páginas del DOG.

Y el trámite no es gratuito. La información oficial de los centros de la Xunta fija actualmente en 70,38 euros la publicación ordinaria del anuncio de extravío en el DOG. Una vez publicado hay que dejar transcurrir 30 días y presentar en el centro la solicitud, una copia del anuncio y, cuando corresponda, el justificante de haber abonado también la tasa por reexpedición.

A esos 70,38 euros pueden añadirse 4,98 euros por el duplicado de un título de Bachillerato o de Técnico Superior y 2,55 euros si se trata de un título de Técnico de grado medio. Es decir, extraviar físicamente un título de Bachillerato o de un ciclo superior puede terminar suponiendo 75,36 euros entre el anuncio y la reexpedición, además de las gestiones y la espera.

¿Y para qué conservar un papel cuyos datos constan ya en la Administración? Porque el título continúa siendo el documento oficial que acredita haber superado unos determinados estudios. Puede ser necesario para demostrar una titulación ante una empresa, participar en procesos selectivos u oposiciones, acreditar una cualificación profesional o continuar otros estudios. Y esa necesidad puede surgir décadas después de haberlo recibido.

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Por eso algunos de los anuncios del DOG rescatan titulaciones expedidas muchos años atrás. El documento puede haber pasado media vida olvidado en una carpeta. El problema empieza cuando deja de estar allí justo el día en que vuelve a hacer falta.