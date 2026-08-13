La industria forestal reclama mejorar el tren para mover la madera y reducir su dependencia de la carretera

En 2025 las exportaciones del sector forestal gallego superaron los 1.200 millones de euros, lo que representa más del 4% del comercio exterior e intracomunitario de Galicia. Sin embargo, las empresas se ven obligadas a hacer uso, de forma mayoritaria, del transporte terrestre o marítimo y la Xunta advierte que estas rutas podrían verse «comprometidas por el aumento de costes y las normativas contra la contaminación». Por eso, en el Plan Director del Sector Forestal-Madera, el Ejecutivo gallego advierte que es necesario buscar «una solución a corto y medio plazo» y esa respuesta pasaría por una mejora de las conexiones ferroviarias.

«Es necesario desarrollar estas infraestructuras para que permitan mejorar la movilidad de materias primas, productos y bienes, manteniendo la competitividad del sector forestal», apuntan en el documento.

Por ello, la Xunta incluye entre las medidas de este plan la puesta en marcha de la Estrategia Ferroviaria para el Desarrollo Intermodal de Galicia. Será la Dirección Xeral de Movilidade de la Consellería de Presidencia la encargada de elaborar un documento estratégico para reforzar el transporte ferroviario de mercancías. «Se trata de definir una hoja de ruta para impulsar su desarrollo como pieza clave de un sistema logístico intermodal, competitivo y sostenible», defiende la Administración autonómica. En este sentido, es fundamental el desarrollo del Corredor Atlántico de mercancías.

El sector forestal, a través de su participación en el plan director, insistió también en que, además del impulso al ferrocarril, se debe mejorar la infraestructura viaria y la intermodalidad ligera. Por esa razón, desde la Xunta preparan un Plan Director de la Logística Industrial.

Pero además de las deficiencias en el transporte de mercancías, el sector forestal tiene que enfrentarse a otro problema: «la falta de mano de obra formada» debido a que las nuevas generaciones prefieren otros sectores.