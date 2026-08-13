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Fontán y Acón presentan recurso contra el archivo del expediente de las denuncias contra Rey y Lage

Las exconcejalas socialistas alegan "ausencia de garantías procedimentales" y aseguran vivir una situación de "indefensión y desamparo"

Esther Fontán y Eva Martínez Acón, en un acto

Esther Fontán y Eva Martínez Acón, en un acto / LOC

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Ana Carro

A Coruña

Las exconcejalas socialistas de A Coruña Esther Fontán y Eva Martínez Acón han presentado recurso contra el archivo del expediente de las denuncias por acoso contra la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal José Manuel Lage. Los motivos, indican en un escrito, «no son otros que la ausencia de garantías procedimentales de las que ha adolecido el rápido y expeditivo proceso» que, a su juicio, «contiene serias irregularidades que conculcan lo que debería ser un proceso transparente, equitativo y garantista». El PSOE provincial de A Coruña fue el que archivó los expedientes informativos abiertos tras analizar audios y mensajes de WhatsApp, además de las declaraciones de las partes implicadas. Fontán y Acón recuerdan que presentaron sus denuncias contra Rey y Lage por «posible acoso laboral y trato vejatorio y humillante, reiterados en el tiempo».

Expresan que «no» alcanzan «a entender el motivo por el que se excluyó una grabación de audio presentada como prueba argumentando la posible manipulación de esta, pero «sí se han dado por válidos mensajes de WhatsApp como prueba», refiriéndose a los presentados por Inés Rey. «Nos sorprende la arbitrariedad que se refleja en el hecho de que no se haya llamado a declarar a ningún testigo, impidiéndonos así contrastar las versiones de los denunciados y las nuestras, puesto que con los testimonios se tendría una percepción más completa y auténtica de los hechos», reconocen.

Las exconcejalas cuestionan también que «la persona elegida como instructora sea una militante de base de la misma Agrupación Local», pues esto «no garantiza la objetividad y la imparcialidad del proceso». Ante esta situación lamentan que «si el PSOE no ampara y defiende a quien denuncia es difícil que más mujeres se animen a hacerlo». Tanto Fontán como Acón presentaron sus denuncias por supuesto acoso laboral para «dar visibilidad» y no solo a su caso «sino a otros que se estaban produciendo en el otoño del año pasado». Se ven, por tanto, en una situación de »indefensión y desamparo».

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Inés Rey valoró como «un paso lógico» el archivo por parte del PSOE provincial de las denuncias por supuesto acoso contra ella y su 'número 2'. Afirmó que no cabe comentario «ninguno» sobre la resolución y remitió a la veracidad, dijo, tanto de su testimonio como del portavoz del Gobierno Local. «Creo que está claro que nada de lo que se dijo en su momento era verdad. Ya lo dije cuando se presentó la denuncia. Cuando sucedió, hice una comparecencia al respecto y sin límite de preguntas para la prensa. Por lo tanto, el paso lógico era este», zanjó la alcaldesa sobre el caso.

Fuente: La Opinión A Coruña

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