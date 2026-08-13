Las emisiones de los incendios de 2025 duplicaron las de las grandes industrias gallegas

Las hectáreas quemadas se cuentan, se fotografían y ocupan titulares. Pero un incendio no solo destruye el monte, emite gases de efecto invernadero a la atmósfera que retroalimentan el mismo cambio climático que cada vez los hace más voraces. Sin ir más lejos, el año pasado, uno de los peores en cuanto al fuego se refiere en Galicia, las emisiones de los incendios que azotaron a la comunidad más que duplicaron las de las principales industrias gallegas, como refinerías o celulosas.

Así lo revelan los datos de la herramienta Fire Emission Watch (Observatorio de Emisiones de Incendios) habilitada hace apenas unos días por el Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus (CAMS). En base a observaciones por satélite, estima el carbono liberado por los incendios desde 2003 a nivel global y actualiza los datos a diario, aportando una imagen del impacto que los fuegos tienen no solo sobre el terreno, sino también en la atmósfera.

En Galicia, el año pasado estas emisiones superaron con creces las de las grandes instalaciones industriales y energéticas que operan en la comunidad —como refinerías, centrales eléctricas, siderúrgicas, cementeras o fábricas de aluminio o celulosa, obligadas a medir y declarar sus emisiones—, multiplicándolas por 2,6. Concretamente, los 1.492 incendios registrados el año pasado en las cuatro provincias gallegas, que calcinaron casi 119.000 hectáreas, emitieron 2,59 megatoneladas de carbono, equivalentes a unos 9,5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂). Mientras, las grandes industrias emitieron 3,59 millones de toneladas de CO₂ equivalente, la medida utilizada para comparar y sumar las emisiones de distintos gases de efecto invernadero.

La cifra gana todavía más peso al tener en cuenta las emisiones totales a lo largo de un año. Según los últimos datos disponibles, en 2024 Galicia emitió (entre actividades energéticas, industriales, agroganaderas y de tratamiento y eliminación de residuos) 16,59 millones de toneladas de CO₂ equivalente. El carbono liberado por los incendios de 2025 representa, por lo tanto, el 57% de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero de toda la comunidad en doce meses.

Récord en Ourense y Lugo

Por provincias, como uno de los epicentros del fuego ya no solo de Galicia, sino de toda España, Ourense acumuló el 81,1% de esas emisiones. Lugo, el 16,6%; A Coruña, el 1,9%; y Pontevedra, el 0,4%. Los datos revelan que el del año pasado fue el máximo histórico de emisiones derivadas de incendios forestales en Ourense y Lugo. En A Coruña y Pontevedra, en cambio, ese récord se mantiene en 2006.

Juntas, los fuegos de las cuatro provincias gallegas generaron en 2025 el 39,1% de las emisiones de carbono relativas a incendios ese año en el conjunto del país, que en total ascendieron a 6,63 megatoneladas. Esto es, cuatro de cada diez toneladas de carbono tuvieron Galicia como origen.

En cambio, al comparar los datos con los de este año, el panorama es casi el opuesto. Hasta el 11 de agosto, los incendios gallegos concentraban alrededor del 2,4% de las emisiones de carbono de todo el país relativas a estos fuegos, que en su conjunto ascienden a 2,79 megatoneladas.

Conocer estas cifras resulta imprescindible, sobre todo porque permite medir una parte del impacto climático que no refleja la superficie quemada: dos incendios que afectan a la misma extensión pueden emitir cantidades muy distintas de carbono en función de la biomasa disponible, el tipo de vegetación y la intensidad de la combustión, y estos datos permiten estimar cuánto carbono almacenado vuelve realmente a la atmósfera y, con ello, la dimensión climática de cada fuego.