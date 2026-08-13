El embalse que mata a las gaviotas: otras 30 aves muertas en Vilagudín que se suman a los cientos que fallecieron en los últimos años

Entre los concellos de Ordes, Tordoia y Cerceda se sitúa el embalde de Vilagudin. Esta presa, de 169 hectáreas creada en 1981 para suministrar agua a la Central de Meirama, se ha convertido en una trampa mortal para cientos de gaviotas. Muchas de estas aves acuden a la zona atraídas por el vertedero de Sogama, que se encuentra a unos 17 kilómetros, y donde encuentran alimento fácil, pero en el embalse terminan enfermando y muchas de ellas mueren.

El pasado miércoles a orillas de este embalse volvió a aparecer un reguero de gaviotas, algunas en muy mal estado y otras ya muertas: al menos treinta. Pero no era la primera vez. Estos episodios se suceden periódicamente. Entre el 7 de septiembre de 2021 y el 15 de octubre de 2021 personal de la Consellería de Medio Ambiente recogió ya 337 aves muertas y ocho enfermas y se le tomaron muestras. Un año después volvió a repetirse la escena: otros treinta cadáveres más.

La Xunta concluyó que fue una intoxicación por toxina botulínica, tras analizar un diagnóstico diferencial que incluía otras posibles causas, como fármacos, otros químicos o metales pesados. Se trata de un brote letal que provoca parálisis flácida y muerte y está provocado por una bacteria que prolifera en aguas estancadas sobre todo cuando hay altas temperaturas y exceso de materia orgánica.

Los ecologistas barajan la hipótesis de que las gaviotas se puedan estar intoxicando al alimentarse en el vertedero de Sogama y reclaman a la Consellería de Medio Ambiente que indague más en las causas de estas muertes.

En el embalse de Vilagudin se practica además la pesca deportiva, actividad que se ha prohibido en varias ocasiones coincidiendo con el envenenamiento de estos animales.