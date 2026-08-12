El Sergas comprará por 21 millones ocho medicamentos biológicos para cáncer, esclerosis múltiple y enfermedades raras

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha sacado a licitación por 20,8 millones de euros el suministro de ocho medicamentos biológicos utilizados en los hospitales gallegos para tratar patologías complejas como determinados tipos de cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal o varias enfermedades raras. El contrato tendrá inicialmente una duración de dos años, aunque podrá prorrogarse hasta un máximo de cinco, lo que elevaría su valor estimado hasta los 54 millones de euros, sin IVA.

La contratación se divide en ocho lotes, uno por cada principio activo: bevacizumab, eculizumab, infliximab, natalizumab, rituximab, tocilizumab, trastuzumab y ustekinumab. Son tratamientos administrados por vía intravenosa y empleados en los hospitales de día del Sergas en pacientes con enfermedades oncohematológicas, inmunomediadas y neurológicas, además de dolencias poco frecuentes como la hemoglobinuria paroxística nocturna o el síndrome hemolítico urémico atípico.

Una de las principales novedades del expediente es que el Sergas recurrirá por primera vez a la compra centralizada en cinco de estos medicamentos. En lugar de que las adquisiciones se realicen de forma separada, el sistema sanitario gallego agrupa la demanda para negociar conjuntamente el suministro. Sanidade calcula que este cambio, unido al vencimiento de varias patentes y a la aparición en el mercado de medicamentos biosimilares, permitirá reducir el coste en un 38% y ahorrar alrededor de 6,2 millones de euros cada año.

¿Qué son los medicamentos biológicos?

A diferencia de muchos medicamentos tradicionales, cuyo principio activo se obtiene mediante síntesis química, los medicamentos biológicos proceden o se producen a partir de fuentes biológicas, como células u otros organismos vivos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) los define precisamente como aquellos cuyo principio activo tiene un origen biológico y cuya composición y calidad requieren no solo análisis físico-químicos, sino también pruebas biológicas y un control especialmente estrecho de su proceso de producción.

Dicho de una forma sencilla, son fármacos generalmente más complejos que las medicinas convencionales y diseñados para actuar sobre mecanismos muy concretos del organismo o de una enfermedad. Este tipo de tratamientos ha adquirido un peso creciente en campos como la oncología o las enfermedades autoinmunes y se utiliza también frente a algunas patologías raras.

En este caso juega además un papel importante la aparición de los denominados biosimilares. No deben confundirse con los medicamentos genéricos. Un biosimilar es un medicamento biológico desarrollado tomando como referencia otro biológico ya autorizado y cuya patente ha vencido. Para poder comercializarse tiene que demostrar un alto grado de equivalencia con el original en su estructura, actividad, eficacia y seguridad. La AEMPS señala que se emplea en la misma dosis, por la misma vía de administración y para tratar las mismas enfermedades que el medicamento de referencia.

La llegada de estos productos permite aumentar la competencia una vez terminada la exclusividad del medicamento original y, con ello, abaratar tratamientos que pueden tener un elevado coste para el sistema sanitario. Es precisamente uno de los factores en los que el Sergas sustenta el ahorro previsto con esta contratación.

El concurso pretende garantizar el suministro continuado de estos ocho principios activos a los centros sanitarios públicos gallegos. Según las condiciones anunciadas por la Xunta, las compañías farmacéuticas tienen hasta el 20 de agosto para presentar sus ofertas. Más allá del ahorro económico, Sanidade sostiene que el objetivo de la contratación es asegurar la disponibilidad de los tratamientos y mantener la calidad asistencial de los pacientes que necesitan este tipo de terapias.