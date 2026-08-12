Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

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R. S. C. Bomberos foresales trabajan en la extinción de un incendio en Rianxo. / Noe Parga Medio Rural acuerda con los sindicatos mejoras salariales para agentes y bomberos del servicio de extinción de incendios La Consellería de Medio Rural firmó este lunes con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT mejoras retributivas para el colectivo de agentes forestales y facultativos medioambientales, así como para los bomberos forestales fijos discontinuos del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta. Estos acuerdos suponen «un refuerzo presupuestario de seis millones de euros». Más información.

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