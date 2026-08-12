Los diputados gallegos tienen el sueldo base más bajo de España: 2.360 euros al mes

Galicia se sitúa a la cola de España en la retribución base de sus parlamentarios autonómicos. Los diputados del Parlamento gallego perciben 2.360,48 euros brutos al mes, la cantidad más baja entre las 17 cámaras autonómicas y casi 1.000 euros por debajo de la asignación que reciben los miembros del Congreso.

Las diferencias entre comunidades son muy amplias. En el extremo opuesto se encuentra el Parlamento Vasco, con un sueldo base de 5.879 euros mensuales, casi dos veces y media la cantidad fijada para los representantes gallegos. Entre ambos se despliega un mapa muy desigual, tanto por las cuantías como por la forma en que cada cámara regula salarios, complementos, dietas y gastos de representación.

Según los datos recopilados por EFE en los portales de transparencia de los distintos parlamentos, los diputados de once comunidades parten de una retribución superior a la de los miembros del Congreso y el Senado.

En la Cámara Baja, la asignación mensual común para todos los diputados asciende a 3.366,99 euros, mientras que los senadores perciben 3.417,54 euros. Frente a esas cantidades, los 2.360,48 euros del Parlamento de Galicia dejan a sus miembros casi 1.007 euros mensuales por debajo de los diputados del Congreso en sueldo base.

La clasificación autonómica la encabeza el País Vasco, con 5.879 euros mensuales, seguido de Extremadura (4.989,47), Baleares (4.635,02), Asturias (4.492,83, aunque en este caso distribuidos en doce pagas), Navarra (4.415,47), Murcia (4.259,90), Canarias (4.054), Madrid (4.039,79), La Rioja (3.682,87), Aragón (3.640,38) y Andalucía (3.599,78).

Todas ellas superan las asignaciones de diputados y senadores. Por debajo se encuentran Cantabria, con 3.097,82 euros; Cataluña, con 3.039,79; Comunidad Valenciana, con 2.678,01; Castilla-La Mancha, con 2.563,53; y, cerrando la tabla, Galicia, con 2.360,48 euros.

Los complementos elevan la nómina

El sueldo base, sin embargo, no equivale a la cantidad final que percibe un parlamentario. A esa asignación se pueden sumar importantes complementos en función de las responsabilidades que desempeñe dentro de la Cámara, hasta el punto de que estos extras pueden representar más de la mitad de la remuneración total.

El Parlamento gallego no es una excepción. Los integrantes de la Mesa cuentan con retribuciones adicionales por sus responsabilidades. En el caso de la Presidencia de la Cámara, al salario se añaden mensualmente 1.779,68 euros de complemento, 2.144,53 euros para gastos de representación y otros 1.101,25 euros para gastos de libre disposición.

Es decir, solo estos tres conceptos adicionales suman más de 5.000 euros mensuales a la asignación base de quien ocupa la Presidencia.

La importancia de estos complementos se repite en el resto de cámaras autonómicas. En Andalucía, por ejemplo, la Presidencia recibe 1.832,33 euros adicionales por razón del cargo, mientras que las vicepresidencias de la Mesa y los portavoces de los grupos tienen un complemento de 1.471,08 euros. Los presidentes de comisión y portavoces en esos órganos suman otros 585,29 euros.

También ocurre en las Cortes Generales. Todos los diputados del Congreso parten de la misma asignación de 3.366,99 euros, pero los cargos de responsabilidad reciben cantidades adicionales. La Presidencia de la Cámara añade complementos como miembro de la Mesa, para gastos de representación y de libre disposición.

Dietas por distancia, viajes o transporte

Las diferencias entre parlamentos no se limitan al salario. Cada comunidad ha desarrollado su propio sistema de indemnizaciones y ayudas para compensar desplazamientos, residencia o gastos derivados de la actividad política.

En Cataluña, por ejemplo, existe un complemento ligado al lugar de residencia del diputado. Los representantes domiciliados en el área metropolitana de Barcelona reciben 729,56 euros adicionales, una cifra que puede llegar a 1.026,95 euros para aquellos que residen a más de 191 kilómetros.

La Asamblea de Madrid contempla dietas por asistencia a actos institucionales fuera de la comunidad y ayudas al transporte. Entre ellas figuran un abono anual de 615 euros para buena parte del área metropolitana y una tarjeta de taxi por valor de 1.500 euros.

En Castilla-La Mancha, la regulación especifica que determinadas indemnizaciones deben utilizarse exclusivamente para cubrir los gastos de viaje y desplazamiento derivados de la actividad parlamentaria, mientras que Les Corts Valencianes contemplan, entre otros conceptos, complementos vinculados a la dedicación exclusiva o a situaciones de discapacidad.

El resultado es un sistema prácticamente distinto en cada autonomía que dificulta las comparaciones a partir de la nómina final. En sueldo base, sin embargo, Galicia ocupa inequívocamente el último puesto entre los parlamentos autonómicos españoles.