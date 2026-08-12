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Una avería en un Alvia Barcelona-Vigo provoca un transbordo forzoso en Monforte

La incidencia se produjo por el enganche del pantógrafo a un fragmento de material en un túnel a última hora del martes

Un tren de Renfe, en imagen de archivo.

Un tren de Renfe, en imagen de archivo. / Europa Press

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R. S. C.

Santiago

 Viajeros del tren Alvia que cubre la ruta Barcelona-Vigo se vieron obligados a efectuar un transbordo a otro tren a última hora del martes, a causa de una avería que se produjo cuando pasaban por A Pobra de Brollón (Lugo).

En concreto, según informaron desde Renfe, el convoy afectado fue un tren de larga distancia que cubría la ruta entre las estaciones de Sants, en Barcelona, y Urzáiz, en Vigo. El percance se produjo cuando el pantógrafo quedó enganchado en un fragmento de material de un túnel a su paso por el municipio lucense de A Pobra do Brollón.

Como consecuencia del fallo técnico, Renfe tuvo que trasladar a los pasajeros a otro tren en Monforte de Lemos para que pudiesen continuar con su trayecto hasta el destino. En concreto, el traslado se ha realizado al Alvia 730, un tren autopropulsado que se encarga habitualmente de conectar Galicia con Madrid.

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Paralelamente, desde Adif movilizaron hasta el lugar de la incidencia a su personal de mantenimiento, que se puso a trabajar en la zona afectada. Los operarios dejaron la avería completamente reparada durante la noche, lo que permitió retomar la circulación ferroviaria, que quedó restablecida con normalidad.

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