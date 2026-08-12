El agotamiento de crédito deja sin ayuda de la Xunta solicitudes de subvención en 83 concellos para mejorar la gestión de los residuos

Pese a que los ayuntamientos están obligados a avanzar hacia un nuevo modelo de recogida y gestión de residuos —con especial atención a los orgánicos y los textiles, dos fracciones en cuya gestión singular se acumula mucho retraso—, el apoyo económico de la Xunta no alcanza para todos. Las entidades locales acudieron a la convocatoria autonómica para financiar contenedores, vehículos, compostaje, recogida textil, puntos limpios y proyectos de digitalización, pero el crédito disponible era limitado, solo algo más de 5,1 millones de euros. Así que el resultado es que decenas de solicitudes formuladas por 83 ayuntamientos quedaron fuera por agotamiento presupuestario.

El Diario Oficial de Galicia ha publicado la concesión de estas ayudas —siete líneas en total— de la Consellería de Medio Ambiente, cofinanciadas con fondos Feder, para actuaciones destinadas a incrementar la ecoeficiencia en la gestión de los residuos municipales. El listado muestra que 83 ayuntamientos distintos quedaron fuera de alguna ayuda por falta de crédito. De ellos, 42 sí figuran como beneficiarios en al menos otra línea, mientras que 41 no aparecen con ninguna subvención concedida dentro de esta resolución.

Entre los casos más relevantes figura A Estrada, que quedó fuera en compostaje, pero obtuvo ayudas en biorresiduos, vehículos, mejora de punto limpio fijo y punto limpio móvil, con un total de 233.320 euros. También Arteixo perdió fondos en compostaje y textil, aunque recibió subvenciones en biorresiduos, vehículos y punto limpio fijo, por 228.694 euros. O Rosal, excluido en biorresiduos, logró sin embargo ayudas en vehículos, compostaje, punto limpio fijo y digitalización, por 137.261 euros.

Otros concellos con varias líneas concedidas pese a quedar fuera en alguna solicitud son Santiago de Compostela, con 94.572 euros en biorresiduos, punto limpio fijo, punto limpio móvil y digitalización; Tui, que no obtuvo ayuda en biorresiduos ni compostaje pero sí en vehículos, con 111.886 euros; o Pazos de Borbén, excluido en biorresiduos, textil y digitalización, aunque beneficiario en la agrupación con Fornelos de Montes para vehículos de recogida de biorresiduos, con 78.000 euros asignados.

También aparecen en esta situación municipios como A Lama, Monforte de Lemos, Ribeira, Sanxenxo, Outes, Barbadás, Gondomar, Valdoviño, Vilalba, Ribadumia, As Pontes, Verín, Foz, Cambados, Fene, Tomiño, Rianxo, Touro, Vedra, Valga o A Pobra do Caramiñal, entre otros. En algunos casos, la compensación fue parcial y limitada a una línea; en otros, los ayuntamientos lograron apoyo en varios apartados de la convocatoria.

La otra cara del reparto la forman los 41 concellos que quedaron excluidos por falta de crédito y no constan como beneficiarios en ninguna línea. En ese grupo figuran, entre otros, Cerdedo-Cotobade, Baiona, O Grove, Poio, Pontecesures, Arzúa, As Neves, Cuntis, Dumbría, Láncara, Meaño, Meira, Melón, Muxía, Neda, Santa Comba, Tordoia, Val do Dubra, Viana do Bolo, Vilamarín, O Pino, A Fonsagrada, A Pobra do Brollón, Agolada, Barro, Bóveda, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballeda de Avia, Carballedo, Cervo, Coirós, Covelo, Curtis, Guntín, Meis, Moeche, Monterroso, As Somozas y Samos.

El resultado refleja la elevada concurrencia en la convocatoria, especialmente en líneas como compostaje, biorresiduos, puntos limpios y digitalización, donde numerosas solicitudes quedaron por debajo del corte económico pese a disponer de valoración suficiente. La resolución fija el período subvencionable hasta el 1 de noviembre de 2026, fecha límite también para ejecutar, pagar y justificar los proyectos concedidos.

Los concellos que sí ha obtenido alguna subvención para alguna de las líneas son también 83, lo que les permitirá financiar 170 actuaciones destinadas a mejorar la gestión y la eficiencia del servicio de recogida de basura.