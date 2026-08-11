La Xunta recorta un 34 por ciento los fondos para el respiro de los cuidadores de dependientes

El peso del cuidado de los dependientes recae cada vez más en sus familiares. ¿Pero quién cuida a los cuidadores? La Consellería de Política Social dispone de ayudas dirigidas a que se puedan tomar un respiro. Consisten en sufragar de forma puntual los gastos de atención en el hogar de las personas dependientes, su estancia en un centro de día o una residencia mientras la persona que se encarga de ellos descansa. La convocatoria de este año, sin embargo, llega con más de dos meses de retraso y además se recortan un 34 por ciento los fondos, de manera que se reducirán los beneficiarios.

En 2025 el programa contó con 1.115.000 euros, pero para 2026 el presupuesto se reduce a 735.203 euros. Y estas ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, siguiendo el orden de presentación hasta que se agote el crédito. Se mantienen, sin embargo, las cuantías máximas por beneficiario, de manera que con menos fondos se atenderá a menos familias.

Y esto se produce en un contexto en el que cada vez hay más dependientes, debido al envejecimiento poblacional, y, tal y como reconoce la Xunta, «hay una aportación predominante de la familia en la provisión de cuidados». Por eso justifican las ayudaS como una forma de «apoyar» a estos cuidadores para que puedan conciliar «su vida personal, familiar y laboral», así como tomarse un descanso.

«Se trata de que puedan mantener su vida social, familiar y de ocio, al tiempo que mantenemos una mejor calidad de vida de las personas implicadas», defienden.

Demoras

Las ayudas, sin embargo, llegan con retraso, pues se acaban de publicar este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). En 2025 salieron en mayo. Esto provocó ya malestar en algunas familias que se quejaron de las demoras.

Al margen del recorte de fondos, se mantienen las mismas ayudas. Habrá tres modalidades. La de respiro en el hogar podrá ser financiada hasta un máximo de 1.000 euros al año. Se pagarán las estancias en un centro de día con hasta 1.000 euros y el ingreso temporal en una residencia será subvencionado con hasta 1.500 euros.

Se subvencionarán todos los gastos en los que hayan incurrido los cuidadores para darse un respiro desde el 1 de enero de 2026 hasta el 21 de noviembre. Y se da de plazo para solicitar las ayudas hasta el próximo 15 de octubre.

El perfil de los beneficiarios es el de un cuidador habitual no profesional de personas dependientes de grado II o grado III, con discapacidad igual o superior al 75 por ciento o que, sin disponer de esos reconocimientos, necesiten ayuda de terceros para las actividades de la vida diaria siempre que lo acrediten informes médicos y sociales.